Tujina

V Teksasu strelski napad, FBI ne izključuje možnosti terorizma

Austin, 02. 03. 2026 09.27 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA D.L.
Streljanje pred barom v Austinu

V strelskem napadu pred barom v Austinu v Teksasu sta bila v nedeljo ubita dva človeka 14 pa jih je bilo ranjenih. Za napad je osumljen priseljenec iz Senegala, ki so ga policisti ubili. Vršilec dolžnosti vodje urada FBI v San Antoniu Alex Doran pa je dejal, da bi lahko šlo terorizem.

Ndiaga Diagne, ki je imel ameriško državljanstvo, je v nedeljo zgodaj zjutraj po krajevnem času začel streljati na ljudi pred priljubljenim barom Buford's. 53-letnega napadalca so nato ubili policisti, poroča televizija NBC. Nosil je majico z napisom "last Alaha", pod njo pa naj bi imel še eno majico z motivom iranske zastave.

Doran je dejal, da je še prezgodaj za sklepe o motivu za napad, vendar pa so pri osumljenci in v njegovem vozilu našli material, ki nakazuje na možno povezavo s terorizmom. Televizija NBC dodaja neimenovane preiskovalne vire, ki so povedali, da je imel Diagne v preteklosti duševne težave.

Uradnik ministrstva za domovinsko varnost je za NBC povedal, da je Diagne prvič vstopil v ZDA 13. marca 2000 z turističnim vizumom, leta 2006 je na podlagi poroke z državljanko dobil dovoljenje za delo in bivanje v ZDA, leta 2013 pa je dobil državljanstvo.

Guverner Teksasa Greg Abbott je opozoril vse, ki razmišljajo o izkoriščanju trenutnega konflikta na Bližnjem vzhodu za grožnje prebivalcem Teksasa, da bo država zaščitila svoje ljudi.

"Povečali smo patrulje na pomembnih energetskih objektih, v pristaniščih in vzdolž naše meje. Okrepili smo osebje za kibernetsko varnost in razporedili brezpilotna letala za nadzor in zaščito kritičnih infrastrukturnih objektov," je dejal guverner.

Austin FBI terorizem ranjeni teksas strelski napad

