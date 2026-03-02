V Teksasu strelski napad, FBI ne izključuje možnosti terorizma

Ndiaga Diagne, ki je imel ameriško državljanstvo, je v nedeljo zgodaj zjutraj po krajevnem času začel streljati na ljudi pred priljubljenim barom Buford's. 53-letnega napadalca so nato ubili policisti, poroča televizija NBC. Nosil je majico z napisom "last Alaha", pod njo pa naj bi imel še eno majico z motivom iranske zastave.

Doran je dejal, da je še prezgodaj za sklepe o motivu za napad, vendar pa so pri osumljenci in v njegovem vozilu našli material, ki nakazuje na možno povezavo s terorizmom. Televizija NBC dodaja neimenovane preiskovalne vire, ki so povedali, da je imel Diagne v preteklosti duševne težave.

Uradnik ministrstva za domovinsko varnost je za NBC povedal, da je Diagne prvič vstopil v ZDA 13. marca 2000 z turističnim vizumom, leta 2006 je na podlagi poroke z državljanko dobil dovoljenje za delo in bivanje v ZDA, leta 2013 pa je dobil državljanstvo.

Guverner Teksasa Greg Abbott je opozoril vse, ki razmišljajo o izkoriščanju trenutnega konflikta na Bližnjem vzhodu za grožnje prebivalcem Teksasa, da bo država zaščitila svoje ljudi.

"Povečali smo patrulje na pomembnih energetskih objektih, v pristaniščih in vzdolž naše meje. Okrepili smo osebje za kibernetsko varnost in razporedili brezpilotna letala za nadzor in zaščito kritičnih infrastrukturnih objektov," je dejal guverner.