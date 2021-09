V Teksasu v veljavi najostrejši zakon proti splavu, Biden ga je označil za ekstremnega

Država Teksas ne bo preganjala tistih, ki opravljajo umetno prekinitev nosečnost ali pomagajo ženskam pri tem, ampak omogoča zasebnim državljanom, da vlagajo civilne tožbe, in če uspejo, dobijo najmanj 10.000 dolarjev oziroma slabih 8500 evrov. Zakon se torej zanaša na to, da bodo državljani tožili drug drugega, zalezovali nosečnice in nadlegovali vse, ki jim bodo pomagali pri splavu. Tožbe so mogoče na primer tudi proti tistim, ki ženske peljejo na umetno prekinitev nosečnosti.

Zakon lahko vrhovno sodišče ZDA še vedno zaustavi, vendar ni jasno, kako, saj je sestavljen tako, da ga bo pravno težko spodnesti. Pravnotehnično namreč ni jasno, kdo bo zaradi njega trpel škodo, čeprav je s praktičnega vidika jasno, da bodo to med drugim nosečnice, ki bodo želele opraviti splav, in tisti, ki jim bodo nudili pomoč.

Strokovnjaki v ZDA zakon ocenjujejo za največji poseg v pravico do splava v ZDA od odločitve vrhovnega sodišča v primeru Roe proti Wadu, ki je leta 1973 ženskam po ZDA omogočila pravico do umetne prekinitve nosečnosti. Sprejela ga je republikanska večina teksaškega kongresa, maja letos pa ga je podpisal republikanski guverner Greg Abbott.

V ZDA je še najmanj 12 republikanskih držav, ki so sprejele zakone za omejevanje pravice do splava, vendar pa so vsi trenutno blokirani na zveznih sodiščih. Le teksaškemu se je zaradi načina njegove uveljavitve uspelo izmuzniti blokadi.

Zakon je v Teksasu praktično prepovedal 85 odstotkov vseh umetnih prekinitev nosečnosti, kar bo verjetno zaprlo še kakšno kliniko. V ZDA se lahko splav opravlja le na posebnih klinikah. Teksas je že leta 2013 sprejel oster zakon proti splavu, ki ga je vrhovno sodišče razveljavilo, vendar se je vmes zaprla polovica od takratnih 40 klinik za splave v državi.

Teksaški republikanci vmes pripravljajo nov zakon, ki bo prepovedal vse splave s pomočjo tabletk, takih pa je okoli 40 odstotkov vseh splavov v ZDA.

Na začetek veljave teksaškega zakona se je že odzval ameriški predsednik Joe Biden, ki ga je označil za ekstremnega in grobo kršitev ustavnih pravil, določenih z odločitvijo v primeru Roe proti Wadu.

"Teksaški zakon bo bistveno okrnil dostop žensk do potrebne zdravstvene nege, še posebej med manjšinami in posameznicami z nižjimi dohodki. Najbolj nezaslišano pa je, da zakon pooblašča zasebne državljane za tožbe vseh, ki pomagajo pri splavu, kar lahko vključuje člane družine, zdravstvene delavce, uslužbence klinik in neznance," je sporočil Biden ter zagotovil, da bo njegova vlada branila pravico žensk do splava.