V Temzi našli več mikroplastike kot v Renu, Padu in Donavi

Mikrodelce plastike je moč najti v kar 80 odstotkih pitne vode v Londonu, po določenih delih reke pa jih vsako sekundo steče več kot 94.000, so po poročanju BBC-ja razkrili znanstveniki na Royal Holloway, Univerzi v Londonu.

V vzorcih vode, ki so jih vzeli iz Putneya na jugozahodu Londona in Greenwicha na jugovzhodu, so našli mikroplastiko, bleščice in druge plastične odpadke. Vse to v reko pride prek iztokov pralnih strojev, odplak in izpiranja embalaže.

Koščke plastike so našli tudi v 135 rakcih, ki so jih vzeli iz reke - iz njihovih želodcev so odstranili kar 874 koščkov raznorazne mikroplastike. "Ko smo jih prinesli v laboratorij v Narodnem zgodovinskem muzeju, smo bili šokirani, ker so bili polni plastike," je povedal Alex McGoran. Na školjkah v reki in ob obali pa se nabirajo drobceni delci vlažilnih robčkov, ki jih ljudje mečejo v stranišča, in drugega sanitetnega materiala.