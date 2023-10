V terorističnem napadu umrla mladoporočenca na safariju

V Nacionalnem parku kraljice Elizabete na jugozahodu Ugande se je zgodil teroristični napad. Kot poroča BBC , so napadalci žrtve najprej ubili, potem pa so zažgali njihovo vozilo za safari. V nesrečnem vozilu sta bila mladoporočenca na poročnem potovanju, ki ju je spremljal njun vodič. Turista naj bi bila državljana Južne Afrike in Združenega kraljestva, vodnik, s katerim sta se podala na safari, pa je bil državljan Ugande.

Za napad naj bi bili odgovorni člani uporniške skupine ADF Zavezniških demokratičnih sil. Gre za islamistično skupino, ki izvira iz Ugande, a deluje predvsem v Demokratični republiki Kongo. Oblasti so napad označile za strahopeten teroristični napad, še piše BBC. Kot dodajajo, bodo družinam žrtev zagotovile podporo. Pri tem so opozorile, da napadalci kljub prizadevanjem, da bi jih izsledili, še vedno ostajajo na prostosti. Vse, ki se nahajajo na tem območju, so posvarili, da morajo biti previdni in upoštevati nasvete lokalnih varnostnih organov in organizatorjev potovanj.