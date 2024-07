V Teslini tovarni neznano kam izginilo 65.000 skodelic za kavo

Kdo bo lahko naslednjih 178 let vsak dan kavo pil iz druge skodelice? To se sprašuje vodja tovarne električnih vozil Tesla v Nemčiji, kjer je neznano kam izginilo 65 tisoč skodelic za kavo. Za nenavadno krajo obtožuje svoje zaposlene, a to bi pomenilo, da bi moral vsak od 12 tisoč delavcev domov odnesti vsaj 5 skodelic. Kaj lahko doleti zaposlene in katere predmete delavci po svetu največkrat odnesejo domov?