V tleh vrtca, v katerem je umrl enoletni deček, našli skrivno loputo in droge

Newyorška policija je v vrtcu v Bronxu, kjer je prejšnji teden zaradi domnevno prevelikega odmerka fentanila umrl enoletni deček, odkrila loputo z drogami, vključno s fentanilom. Količina zaseženih mamil bi po njihovih ocenah lahko ubila 500.000 ljudi. Pridržali so lastnico vrtca in njenega podnajemnika, ena oseba pa je še na begu.

Fotografije, ki jih je objavila NYPD, prikazujejo loputo v tleh, pod njo pa več kot ducat plastičnih vrečk, napolnjenih z rjavim in belim prahom. Preiskovalci so droge našli v tleh igralnice dnevnega centra Divino Niño, potem ko so dobili nalog za preiskavo objekta. Po njihovih navedbah so mamila skupaj tehtala od osem do deset kilogramov. Odkrili so tudi druge narkotike, vendar niso navedli, katere, pa še pripomočke za uživanje mamil in tri stiskalnice za pakiranje drog. Po ocenah policije bi količina zaseženih mamil lahko ubila 500.000 ljudi. Preiskava še poteka.

icon-expand Odkritje skrivne lopute in drog v vrtcu v Bronxu, kjer je prejšnji teden umrl enoletni deček. FOTO: AP

Ameriški mediji so prejšnji teden poročali o tragični smrti enoletnega Nicholasa Dominicija, ki naj bi jo povzročil prevelik odmerek fentanila. Deček je bil v omenjenem vrtcu le teden dni. Še tri druge otroke, dvoletna dečka in osemmesečno deklico, so sprejeli v bolnišnico, ker so bili prav tako izpostavljeni temu močnemu narkotiku. Analiza urina ene od žrtev je potrdila prisotnost droge, je poročal CNN. V zvezi s tem je bila v četrtek vložena obtožnica zoper 36-letno lastnico vrtca Grei Mendez in njenega 41-letnega podnajemnika, ki je živel v teh prostorih, Carlisto Aceveda Brito. Policija je razkrila, da je bil fentanil skrit v sobi, kjer so otroci spali. Mendezeva in Brito se po navedbah tožilcev soočata z obtožbami posedovanja narkotikov z namenom preprodaje, kar je vodilo v smrt dečka, in obtožbami zarote. "Trdimo, da sta obtoženca zastrupila štiri otroke in ubila enega od njih, ker sta iz vrtca vodila trgovino z mamili," je dejal tožilec v okrožju Manhattan Damien Williams. "Najdenih je bilo več dokazov, ki vodijo do sklepa, da je bil to več kot le vrtec," pa je povedal tožilec okrožja Bronx Darcel Clark.

icon-expand Najdene droge so po ocenah policije tako nevarne, da bi lahko ubile do pol milijona ljudi. FOTO: AP

Posnetki nadzornih kamer in telefonski izpiski po poročanju BBC-ja kažejo, da je Mendezova večkrat poklicala moža, potem ko je ugotovila, da se otroci ne počutijo dobro, preden je poklicala reševalce. Ta je nato prišel in iz vrtca odnesel več polnih nakupovalnih vrečk. Prav tako naj bi Mendezova po navedbah tožilcev pred aretacijo s svojega telefona izbrisala približno 20.000 sporočil, ki pa so jih preiskovalci pozneje uspeli pridobiti. Oblasti še vedno iščejo njenega moža, ki je v sodnih dokumentih opredeljen kot sostorilec. Po incidentu so ga kamere ujele, ko je pobegnil s kraja dogodka. Odvetnik Mendezove je na sodišču povedal, da njegova stranka zanika vse obtožbe in da ni vedela, da Brito, bratranec njenega moža, hrani mamila v otroški sobi. A sodišče je oba označilo za begosumna in ju pridržalo brez možnosti plačila varščine. Če bosta obsojena, jima grozi dosmrtna zaporna kazen.

icon-expand Lastnica vrtca Grei Mendez. FOTO: AP