V Tokiu moški z nožem napadel sopotnice na vlaku, poškodovanih 10 ljudi

Nasilni zločini so na Japonskem redki, v Tokiu, ki gosti olimpijske igre, pa trenutno veljajo strogi varnostni ukrepi. Moški je v petek zvečer napadel potnike na vlaku v bližini postaje Seidžogakuen.

Po tem, ko je strojevodja zaslišal hrup, ki je prihajal iz vagonov, je zasilno ustavil vlak, po poročanju preiskovalcev pa je napadalec ob tem skočil na tirnice in pobegnil, poroča BBC. Potniki so ob ustavitvi vlaka zatočišče poiskali na najbližji železniški postaji. Devet od desetih poškodovanih oseb so prepeljali v bolnišnico.

Osumljenec je pozneje vstopil v eno od trgovin in osebju povedal, da je "osumljenec dogodka, o katerem poročajo mediji". Dejal je tudi, da je utrujen od bežanja. Tokijska metropolitanska policija je že potrdila, da je prijela moškega, starejšega od 30 let, vendar pa več informacij niso podali.

Čeprav je Japonska ena najvarnejših držav na svetu, se je tam v zadnjih letih zgodilo več napadov z nožem. Leta 2019 je moški napadel skupino šolarjev, ki so čakali na avtobus v Kavasakiju. Umrli sta dve osebi, najmanj 18 pa jih je bilo ranjenih.