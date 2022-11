V torek ob 12.52 čez Pelješki most zapeljalo milijonto vozilo

Kdo je bil milijonti potnik, ni znano, ker na mostu zaradi tega niso hoteli ustavljati prometa, so sporočili iz Hrvatskih cest.

Promet prek Pelješkega mostu poteka nemoteno, vse odkar so ga odprli. Ustavljali ga niso niti v slabih vremenskih razmerah ali ob močnem vetru.

"Mostu zaradi vremenskih razmer, predvsem vetra, po vseh naših izračunih ne bo treba zapirati, saj smo zgradili kakovosten sistem zaščite pred vetrom," je za hrvaško nacionalno televizijo HRT pojasnil predsednik uprave Hrvatskih cest Josip Škorić.

Pelješki most so odprli 26. julija letos. Dolg je 2,4 kilometra in zagotavlja cestno povezavo skrajnega juga Hrvaške s preostalim delom države in tako zaobide ozek pas ozemlja, kjer ima Bosna in Hercegovina dostop do Jadranskega morja.