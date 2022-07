Vožnja na Pelješac bo kmalu kakšen evro cenejša, še posebej od torka dalje, ko bo končno odprt most, ki bo Hrvaško prvič v zgodovini samostojne države povezal v enotno celoto. Most je stal 418 milijonov evrov, 85 odstotkov je krila Evropska unija, preostalih 15 odstotkov pa Hrvaška, in je najdražji infrastrukturni projekt, sofinanciran z evropskimi sredstvi od leta 1986, ko je Evropska komisija začela s sofinanciranjem projektov. Priprave na otvoritev so v polnem teku.