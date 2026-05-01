Tujina

V Toskani zaradi požara evakuirali več tisoč ljudi

Firence, 01. 05. 2026 13.16 pred 38 minutami 2 min branja 1

Avtor:
STA Ti.Š.
Požar v Toskani

Lokalne oblasti so zaradi obsežnega požara v naravi izdale ukaz o evakuaciji okoli 3500 ljudi iz mesta San Giuliano Terme na severu Toskane. Župan Matteo Cecchelli je dejal, da je bila evakuacija nujna, ker se je požar zaradi vetra približal hišam.

Požar, ki je izbruhnil pred nekaj dnevi v bližini goratega pobočja Faeta, je doslej zajel površino skoraj 800 hektarjev, je danes dejal predsednik regije Toskana Eugenio Giani.

FOTO: Profimedia

Oblasti so za gašenje požara, ki je zajel območja med mestoma Pisa in Lucca, napotile več gasilskih enot in štiri letala za gašenje požarov. Nekatera od letal so na pomoč prispela iz drugih italijanskih regij. Na izredne razmere se je odzvala tudi vojska, je sporočilo italijansko ministrstvo za obrambo. Vojaki trenutno prevažajo domačine z evakuacijskih točk na zbirna mesta, s čimer zagotavljajo varnost in pomoč prizadetemu prebivalstvu. "Tudi to je obramba, v službi države," je komentiral minister Guido Crosetto.

Gasilci so za spremljanje požara med Lucco in Santa Mario del Giudice ter pokrajino Pisa uporabili tudi drone, opremljene s termovizijskimi kamerami.

FOTO: Profimedia

Poskusi, da bi požar spravili pod nadzor, so se izkazali za težavne, saj veter še naprej podžiga plamene, so sporočile lokalne oblasti. Z ognjem so se vso noč borili številni gasilci, pripadniki civilne zaščite pa prebivalcem pomagajo pri evakuacijah. Začasna zaklonišča zanje so uredili v okoliških telovadnicah. Oblasti bližnje prebivalce, ki zaenkrat še niso ogroženi, pozivajo da se zadržujejo v zaprtih prostorih, imajo zaprta okna in se izogibajo dejavnostim na prostem.

FOTO: Profimedia

Vzrok naj bi bil manjši požar na zasebni posesti, kjer je nek kmet sežigal oljčne veje, ogenj pa je kasneje ušel izpod nadzora, poroča italijanski RaiNews.

Tokratni boj s plameni spominja na obsežen požar na Monte Serri, nedaleč od Faete, septembra 2018, ki je uničil približno 1200 hektarjev gozdov in rastlinja.

KOMENTARJI1

SkokecPokec
01. 05. 2026 13.53
Želimo dežja čimprej, da jim pogasijo ognje....
