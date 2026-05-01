V Toskani zaradi požara evakuirali več tisoč ljudi

Požar, ki je izbruhnil pred nekaj dnevi v bližini goratega pobočja Faeta, je doslej zajel površino skoraj 800 hektarjev, je danes dejal predsednik regije Toskana Eugenio Giani.
Oblasti so za gašenje požara, ki je zajel območja med mestoma Pisa in Lucca, napotile več gasilskih enot in štiri letala za gašenje požarov. Nekatera od letal so na pomoč prispela iz drugih italijanskih regij. Na izredne razmere se je odzvala tudi vojska, je sporočilo italijansko ministrstvo za obrambo. Vojaki trenutno prevažajo domačine z evakuacijskih točk na zbirna mesta, s čimer zagotavljajo varnost in pomoč prizadetemu prebivalstvu. "Tudi to je obramba, v službi države," je komentiral minister Guido Crosetto.
Gasilci so za spremljanje požara med Lucco in Santa Mario del Giudice ter pokrajino Pisa uporabili tudi drone, opremljene s termovizijskimi kamerami.
Poskusi, da bi požar spravili pod nadzor, so se izkazali za težavne, saj veter še naprej podžiga plamene, so sporočile lokalne oblasti. Z ognjem so se vso noč borili številni gasilci, pripadniki civilne zaščite pa prebivalcem pomagajo pri evakuacijah. Začasna zaklonišča zanje so uredili v okoliških telovadnicah. Oblasti bližnje prebivalce, ki zaenkrat še niso ogroženi, pozivajo da se zadržujejo v zaprtih prostorih, imajo zaprta okna in se izogibajo dejavnostim na prostem.
Vzrok naj bi bil manjši požar na zasebni posesti, kjer je nek kmet sežigal oljčne veje, ogenj pa je kasneje ušel izpod nadzora, poroča italijanski RaiNews.
Tokratni boj s plameni spominja na obsežen požar na Monte Serri, nedaleč od Faete, septembra 2018, ki je uničil približno 1200 hektarjev gozdov in rastlinja.
