V Toskani zaradi požara evakuirali več tisoč ljudi

Požar, ki je izbruhnil pred nekaj dnevi v bližini goratega pobočja Faeta, je doslej zajel površino skoraj 800 hektarjev, je danes dejal predsednik regije Toskana Eugenio Giani .

Oblasti so za gašenje požara, ki je zajel območja med mestoma Pisa in Lucca, napotile več gasilskih enot in štiri letala za gašenje požarov. Nekatera od letal so na pomoč prispela iz drugih italijanskih regij. Na izredne razmere se je odzvala tudi vojska, je sporočilo italijansko ministrstvo za obrambo. Vojaki trenutno prevažajo domačine z evakuacijskih točk na zbirna mesta, s čimer zagotavljajo varnost in pomoč prizadetemu prebivalstvu. "Tudi to je obramba, v službi države," je komentiral minister Guido Crosetto.

Gasilci so za spremljanje požara med Lucco in Santa Mario del Giudice ter pokrajino Pisa uporabili tudi drone, opremljene s termovizijskimi kamerami.