V toskanskem mestu vse črno od mušic, zahtevajo razglasitev izrednih razmer

Gre za mušice, ki so večje od običajnih in močno spominjajo na komarje, a za razliko od osovraženih krvosesov ne pikajo. Strokovnjakom je povsem jasno, zakaj so se prav zdaj pojavile v takšnem številu. Zaradi povečanja hranil v vodi so se v laguni razrasle alge, to pa je lansko poletje privedlo do množičnega pogina rib. "Ker ni rib, ki bi se hranile z ličinkami mušic, se te nemoteno razmnožujejo," je pojasnil strokovnjak za upravljanje lagune Domenico Covetto. "Tako se začne verižna reakcija, ki lahko vodi tudi do invazije pajkov, ki se hranijo s številnimi mrtvimi mušicami. Kot trajno rešitev bi bilo treba laguno očistiti," je še dejal.

Za zdaj iščejo hitre začasne rešitve in upajo, da insekti ne bodo pregnali turistov. Sezona se ponavadi začne med velikonočnimi prazniki in prvi vrhunec v letu doseže za prvi maj. Lokalni prebivalci pa zbirajo podpise na peticiji, s katero zahtevajo razglasitev izrednih razmer.