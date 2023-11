V tovarni piva Tsingtao uriniral v sod za slad

Videoposnetek je povzročil takojšen odziv, najprej so se seveda odzvali uporabniki družbenih medijev, kmalu pa so delnice podjetja znatno upadle, na šanghajski borzi so namreč padle za 7,5 odstotka. Podjetje je kasneje sporočilo, da so sprejeli vrsto ukrepov za spremljanje vedenja zaposlenih in preprečevanje takšnih incidentov v prihodnosti.

Družba Tsingtao, ki je sicer šesti največji proizvajalec svetovnega piva, je sicer sporočila, da moški, ki je uriniral, sploh ni bil zaposlen v podjetju, temveč je šlo za nakladalca, ki ga je najel zunanji dobavitelj.

"Naše podjetje pripisuje velik pomen videoposnetku, ki se je pojavil v pivovarni," je sporočilo podjetje. "O dogodku smo obvestili tudi Policijo, v preiskavo so vključene tudi organizacije za javno varnost." Serijo piv, ki bi morala priti na trgovinske police, so zapečatili.