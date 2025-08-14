Svetli način
Tujina

V vozilu konoplja, na vikendu pa cel laboratorij: Hrvati ujeli Slovenca

Varaždin, 14. 08. 2025 12.53 | Posodobljeno pred 1 uro

U.Z.
31

Hrvaški policisti so v Varaždinu ustavili slovenskega voznika tovornjaka in mu zasegli sadike konoplje. Sledila je hišna preiskava njegovega vikenda, kjer so odkrili popolnoma opremljen laboratorij za gojenje marihuane. Poleg 8,2 kilograma posušene konoplje so zasegli še opremo, mobilne telefone in navodila za gojenje.

Policisti Policijske uprave v Varaždinu so v torek, 12. avgusta, okoli 18.30 v Optujski ulici v Varaždinu ustavili tovorno vozilo, ki ga je vozil 29-letni državljan Slovenije. Pri pregledu vozila so v njem našli nekaj rastlin, podobnih konoplji.

Moškega so prijeli, na podlagi naloga Okrajnega sodišča v Varaždinu pa so preiskali vozilo in tudi vikend, ki ga ima na Hrvaškem. 

Pri preiskavi so našli več plastičnih vrečk s posušeno marihuano v skupni teži približno 8,2 kilograma. Našli so tudi popolnoma opremljen nelegalni laboratorij za gojenje konoplje in približno 50 LED-svetilks, s celotnim prezračevalnim sistemom z elektromotorji za dovod in odvod zraka, ki so s fleksibilnimi cevmi povezani z zračnimi filtri, električni sistem za nadzor kakovosti zraka in tal ter več PVC-kanistrov s tekočim gnojilom. Poleg tega so našli več mobilnih telefonov in dokumentacijo z navodili za gojenje konoplje.

Po končani kriminalistični preiskavi so 29-letnika s kazensko ovadbo zaradi nedovoljene proizvodnje in prometa z drogami privedli k preiskovalnemu sodniku.

