V vozilu konoplja, na vikendu pa cel laboratorij: Hrvati ujeli Slovenca

Policisti Policijske uprave v Varaždinu so v torek, 12. avgusta, okoli 18.30 v Optujski ulici v Varaždinu ustavili tovorno vozilo, ki ga je vozil 29-letni državljan Slovenije. Pri pregledu vozila so v njem našli nekaj rastlin, podobnih konoplji.

Moškega so prijeli, na podlagi naloga Okrajnega sodišča v Varaždinu pa so preiskali vozilo in tudi vikend, ki ga ima na Hrvaškem.

Pri preiskavi so našli več plastičnih vrečk s posušeno marihuano v skupni teži približno 8,2 kilograma. Našli so tudi popolnoma opremljen nelegalni laboratorij za gojenje konoplje in približno 50 LED-svetilks, s celotnim prezračevalnim sistemom z elektromotorji za dovod in odvod zraka, ki so s fleksibilnimi cevmi povezani z zračnimi filtri, električni sistem za nadzor kakovosti zraka in tal ter več PVC-kanistrov s tekočim gnojilom. Poleg tega so našli več mobilnih telefonov in dokumentacijo z navodili za gojenje konoplje.