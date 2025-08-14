V vozilu konoplja, na vikendu pa cel laboratorij: Hrvati ujeli Slovenca

Policisti Policijske uprave v Varaždinu so v torek, 12. avgusta, okoli 18.30 v Optujski ulici v Varaždinu ustavili tovorno vozilo, ki ga je vozil 29-letni državljan Slovenije. Pri pregledu vozila so v njem našli nekaj rastlin, podobnih konoplji.
Moškega so prijeli, na podlagi naloga Okrajnega sodišča v Varaždinu pa so preiskali vozilo in tudi vikend, ki ga ima na Hrvaškem.
Pri preiskavi so našli več plastičnih vrečk s posušeno marihuano v skupni teži približno 8,2 kilograma. Našli so tudi popolnoma opremljen nelegalni laboratorij za gojenje konoplje in približno 50 LED-svetilks, s celotnim prezračevalnim sistemom z elektromotorji za dovod in odvod zraka, ki so s fleksibilnimi cevmi povezani z zračnimi filtri, električni sistem za nadzor kakovosti zraka in tal ter več PVC-kanistrov s tekočim gnojilom. Poleg tega so našli več mobilnih telefonov in dokumentacijo z navodili za gojenje konoplje.
- FOTO: Varaždinska policijska uprava
- FOTO: Varaždinska policijska uprava
- FOTO: Varaždinska policijska uprava
- FOTO: Varaždinska policijska uprava
Po končani kriminalistični preiskavi so 29-letnika s kazensko ovadbo zaradi nedovoljene proizvodnje in prometa z drogami privedli k preiskovalnemu sodniku.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.