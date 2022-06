V tovornjaku našli 46 trupel migrantov, 16 preživelih hospitalizirali

Gre za eno največjih tragedij med poskusom nezakonitega prečkanja meje med ZDA in Mehiko. Leta 2017 so odkrili deset trupel ljudi, ki so umrli na podoben način v prikolici tovornjaka, prav tako blizu San Antonia.

Po podatkih Nacionalne vremenske službe so se v ponedeljek temperature na območju San Antonia gibale tudi do 40 stopinj Celzija.

16 ljudi -12 odraslih in štiri otroke, so odpeljali v bližnje zdravstvene ustanove, je povedal poveljnik gasilske enote Charles Hood . Pojasnil je, da so bile te osebe vroče na dotik ter vidno izčrpane zaradi vročinskega udara. Med prevozom na zdravstveno oskrbo so bile osebe sicer pri zavesti. Kot je še dodal, v prikolici poltovornjaka ni bilo ne pitne vode, niti delujoče klimatske naprave.

Uradniki upajo, da bodo vsi prepeljani na zdravljenje tudi uspešno okrevali. Tri od migrantov, ki so jih odpeljali v bolnišnico Methodist Hospital Metropolitan so v stabilnem stanju, je povedal tamkajšnji predstavnik za stike z javnostjo.

McManus je medtem dejal, da so tri osebe pridržali, a za zdaj še ni jasno, če in kako so povezani s tragičnim dogodkom.

"Da odpreš vrata tovornjaka in zagledaš kupe trupel... česa takšnega si ni nihče predstavljal"

60 gasilcev, ki so prihiteli na kraj dogodka, je na svetovanju zaradi udeležbe na tako kritičnem stresnem dogodku, je povedal Hood. "To, da odpreš vrata tovornjaka in zagledaš kupe trupel... Nihče od nas si ni predstavljal, da bomo prišli na delo in doživeli kaj takšnega," je dejal vodja gasilcev.

Da je dogodek tragičen, je v ponedeljek dejal tudi župan Ron Nirenberg. "To je 46 posameznikov, ki niso več z nami, ki so imeli družine, ki so verjetno iskali boljše življenje. Im imamo 16 ljudi, ki se za življenje borijo v bolnišnicah," je dejal.

Preiskovalno enoto ameriškega ministrstva za domovinsko varnost je policija San Antonia opozorila na "domnevni dogodek tihotapljenja ljudi", ta zdaj vodi preiskavo, je v ponedeljek povedal tiskovni predstavnik Uprave za priseljevanje in carino.

Prevažanje nezakonitih priseljencev v prikolicah tovornjakov je eden od priljubljenih načinov za zaslužek kriminalcev, ki tihotapijo ljudi čez mejo med Teksasom in Mehiko, kjer večine tovornjakov nihče ne preverja. V prikolico lahko nagnetejo veliko ljudi, ki drago plačajo za prevoz, nekateri celo z življenjem.

V letu dni do 30. septembra lani so v ZDA našli 557 trupel migrantov

Teksaški guverner Greg Abbott je krivdo za tragedijo nemudoma zvrnil na demokratskega predsednika ZDA Josepha Bidna, ker domnevno vodi politiko odprte meje, čeprav morajo nekateri plačati več tisoč evrov, da jih zaprte v prikolici tovornjaka v peklenski vročini peljejo čez mejo.

Zagovorniki pravic priseljencev na drugi strani prav tako krivijo Bidna, češ da ni dovolj hitro opravil z dediščino prejšnjega predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki je zaprl mejo za zakonite prehode ljudi, ki želijo v ZDA zaprositi za zatočišče.

Prebivalci držav južno od ZDA se pogosto selijo na sever v iskanju boljše prihodnosti ali pa bežijo pred kriminalci, skorumpiranimi vladami, nasiljem in revščino. Dokler bodo v ZDA boljše priložnosti in življenje kot doma, se bo to nadaljevalo, pri čemer ne bo pomagal noben zid.

V letu dni do 30. septembra lani so v ZDA našli 557 trupel migrantov, ki so večinoma umrli zaradi vročine, dehidracije in izčrpanosti. V letu prej so odkrili 247 trupel.