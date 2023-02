V tovornjaku v Bolgariji našli 18 mrtvih migrantov

V bližini vasi Lokorsko so našli tovornjak, v njem pa 40 migrantov, 18 jih je bilo mrtvih. Preostale so nemudoma odpeljali na zdravljenje v bolnišnico. 32 ljudi, med njimi pet otrok, so prepeljali v bolnišnico v prestolnico Sofijo, stanje nekaterih pa je zelo kritično, vendar stabilno, je sporočil minister za zdravje Asen Medžidiev. "Tistim, ki so bili zaprti v tem tovornjaku, je primanjkovalo kisika. Bili so premraženi, mokri, več dni niso jedli," je novinarjem povedal Medžidiev.