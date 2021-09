V tradicionalnem kitolovu na Ferskih otokih ubili več kot 1400 delfinov

Na Ferskih otokih so v času tradicionalnega lova na delfine ubili več kot 1400 teh veličastnih morskih sesalcev. Zaradi velikega pokola, enega največjih v zgodovini še zadnjega avtohtonega kitolova v Evropi, se je morje ob obali obarvalo rdeče. Dejanje je sprožilo ogorčenje aktivistov za pravice živali, ki pravijo, da je tradicija nepotrebna in kruta.

Med lovom so prebivalci danskih Ferskih otokov z noži in harpunami ubili 1428 atlantskih belostranskih delfinov, ki živijo v zmernih vodah severnoatlantskega oceana. To je bil eden največjih zakolov teh morskih živali v zgodovini otokov. Zapisi o pobijanju delfinov segajo vse do leta 1584, poroča The Independent.

Fotografije na stotine poginulih definov z razparanimi trupi so zakrožile po spletu. Živali ležijo na obali, morje pa je zaradi količine krvi obarvano rdeče. Skupina The Sea Shepherd Campaign je ob deljenju fotografij izrazila zgroženost nad takšnim nehumanim dejanjem. "Kaj se mora zgoditi, da bodo domačini zahtevali ukinitev tovrstnih lovov?" so vprašali. Lovi sicer segajo še dlje v zgodovino, celo v deveto stoletje, veljajo pa za avtohtoni kitolov - edini preostali primer v zahodni Evropi. Domačini se tradicionalno s čolni odpravijo na morje in obkrožijo skupino delfinov ali kitov ter jih odpeljejo v zaliv ali na dno fjorda, kjer jih nato ubijejo zaradi njihovega mesa.

