V tragediji v Rokavskem prelivu umrli predvsem iraški Kurdi

Pariško tožilstvo je sporočilo, da je med umrlimi 17 moških, starih od 19 do 26 let, sedem žensk, starih od 22 do 46 let in 16-letnik ter sedemletni otrok. Dodali so, da je 16 žrtev Kurdov iz Iraka, štirje so Afganistanci. Med preostalimi identificiranimi žrtvami so trije državljani Etiopije, državljanka Somalije, Iranec in Egipčan.

Novembrska nesreča migrantov v Rokavskem prelivu je bila najbolj smrtonosna nesreča migrantov doslej. Rokavski preliv postaja vedno bolj priljubljena točka za vse večje število obupanih ljudi, ki želijo prečkati ozko oceansko povezavo med Francijo in Anglijo.

Nesreča je povzročila velike diplomatske napetosti med Londonom in Parizom. Francoski predsednik Emmanuel Macron je obtožil britanskega premierja Borisa Johnsona, da ni resen glede svoje politike za zaustavitev migrantskih prihodov.

Francijo je razjezil prvotni Johnsonov odziv, ko je krivdo pripisal Franciji in nato še njegova odločitev, da napiše pismo Macronu, ki ga je v celoti objavil na svojem računu na Twitterju, preden ga je francoski voditelj sploh prejel.