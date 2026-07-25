Po trčenju dveh avtobusov zagorelo: 35 mrtvih, 30 ranjenih

Nesreča se je zgodila na cesti med prestolnico Damask in provinco Deir az Zor na vzhodu Sirije, umrlo je najmanj 35 ljudi, še okrog 30 je poškodovanih, so danes sporočile sirske oblasti.

Sirska televizija je prenašala posnetke, na katerih je bilo videti enega od avtobusov v plamenih, navaja dpa. Na pomoč so poleg reševalnih vozil in pripadnikov služb za nujno pomoč poslali tudi vojaške helikopterje.

V nesreči sta bila udeležena dva avtobusa, v enem so bili pripadniki varnostnih sil, v drugem pa civilisti, je še sporočilo sirsko notranje ministrstvo.

Vzrok nesreče za zdaj ni znan. Cesta, na kateri sta trčila avtobusa, je sicer znana kot "cesta smrti", saj se nesreče tam dogajajo skoraj vsakodnevno, še navaja dpa.