V trčenju dveh helikopterjev v bližini zabaviščnega parka umrle štiri osebe

Do trčenja v zraku je prišlo tik pred zabaviščnim parkom na Gold Coastu, ko je bil park poln družin, ki so uživale v poletnih šolskih počitnicah.

V dveh helikopterjih je bilo po podatkih reševalcev 13 ljudi, od tega so štiri osebe umrle, še tri so utrpele hude poškodbe. Ostalih šest je utrpelo lažje poškodbe, predvsem ureznine zaradi razbitega stekla, poroča CNN.

Reševalne službe so sicer na peščeni obali s težavami prišle do razbitin.

Vzrok nesreče še ni znan, po prvih ugotovitvah pa ocenjujejo, da je do nesreče prišlo, ko je en helikopter pristajal, drugi pa vzletal. En helikopter je kljub nesreči varno pristal, drug helikopter se je v zraku obrnil in strmoglavil na obalo.

Oblasti so že začele s preiskavo, na območje so poslali preiskovalce, prav tako so zaslišali priče in vpletene osebe.

V bližini je zabaviščni park, kjer je trenutno veliko obiskovalcev, saj je v regiji vrhunec turistične sezone, šolarji pa imajo poletne počitnice.