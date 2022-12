V trčenju dveh vlakov blizu Barcelone poškodovanih najmanj 150 ljudi

Tiskovni predstavnik za izredne razmere je na družbenem omrežju zapisal, da se je nesreča zgodila na postaji Montcada in Reixac – Manresa, ki je približno 13 kilometrov oddaljena od središča Barcelone. Službe za nujno pomoč pa so zapisale, da se je v nesreči po prvih podatkih poškodovalo 155 ljudi, od katerih so tri prepeljali v bolnišnico.

Zaradi nesreče je bil nekaj časa oviran železniški promet, vendar je po besedah namestnice generalnega direktorja za koordinacijo in upravljanje civilne zaščite v izrednih razmerah Imme Solé proga že ponovno odprta, poroča španski medij RAC1.

Po besedah enega izmed potnikov, naj bi bil njegov vlak v času nesreče čisto poln. "Vse so nas spravili iz vlaka. Nekateri ljudje zdaj pot nadaljujejo z vlakom. Na kraju je tudi pet ali šest reševalnih vozil in nekaj poškodovanih ljudi. Večino poškodovanih pa so že premestili," je še povedal.