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V trčenju tovornjaka in avtobusa umrlo 11 ljudi

Ankara, 11. 10. 2026 13.56 pred 39 minutami 1 min branja 1

Avtor:
STA Ne.M.
Nesreča avtobusa v Turčiji

V zahodni Turčiji je v trčenju avtobusa in tovornjaka umrlo enajst ljudi, 27 je bilo poškodovanih, so sporočile oblasti. Turistični avtobus, ki je peljal iz Burse v obalno mesto Izmir, se je ob trčenju prevrnil. Vzrok za nesrečo za zdaj še ni znan. Pristojne oblasti so sprožile preiskavo dogodka.

Nesreča se je zgodila v bližini uvoza na avtocesto med Burso in Izmirjem, je na družbenem omrežju X sporočil urad guvernerja province Manisa. Kot so navedli, je življenje izgubilo enajst ljudi, 27 je bilo poškodovanih in so jih prepeljali v bolnišnico.

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Turški notranji minister Mustafa Ceftci je na omrežju X sporočil, da so na kraj nesreče nemudoma napotili reševalne službe.

Fotografija, ki jo je objavila tiskovna agencija DHA, prikazuje prevrnjen avtobus z razbitim vetrobranskim steklom, ki je obtičal na varnostni ograji.

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