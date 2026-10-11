V trčenju tovornjaka in avtobusa umrlo 11 ljudi

Nesreča se je zgodila v bližini uvoza na avtocesto med Burso in Izmirjem, je na družbenem omrežju X sporočil urad guvernerja province Manisa. Kot so navedli, je življenje izgubilo enajst ljudi, 27 je bilo poškodovanih in so jih prepeljali v bolnišnico.
Turški notranji minister Mustafa Ceftci je na omrežju X sporočil, da so na kraj nesreče nemudoma napotili reševalne službe.
Fotografija, ki jo je objavila tiskovna agencija DHA, prikazuje prevrnjen avtobus z razbitim vetrobranskim steklom, ki je obtičal na varnostni ograji.
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