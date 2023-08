V trčenju umrl tudi mladi pilot 'z mega znanjem in mega talentom'

Eden izmed treh pilotov, ki so umrli v trčenju letal na severu Ukrajine, je tudi Andrij Pilščikov. Bil je mega talent z mega znanjem, se ga spominjajo v Ukrajini.

"Tragična izguba. V trčenju so trije piloti Ukrajinskih letalskih sil izgubili življenje. Eden izmed njih je bil Andrij Pilščikov, ki je bil odlikovan z redom za hrabrost, poznan pod nadimkom 'JUICE'," je včeraj sporočila Ukrajina. Poklon pilotom je zapisal tudi Volodimir Zelenski in izrekel sožalje vsem družinam pilotov, dodal je, da je Ukrajina hvaležna za njihovo služenje in da nikoli ne bodo pozabili tistih, ki so se borili za svobodno ukrajinsko nebo: "Spominjali se jih bomo v zraku in na tleh."

Pilščikovega je predstavnik letalskih sil Jurij Ignat označil za mladega vojaka z "mega znanjem in mega talentom". "Major Andrij Pilščikov je posvetil svoje kratko, a svetlo življenje bojnemu letalstvu," je dejal in dodal, da je sanjal o letalih F-16 na ukrajinskem nebu. In zdaj, ko so na poti, ne bo imel nikoli možnosti, da jih pilotira.

icon-expand Ukrajinski pilot 'Juice' FOTO: Ukrainan defence

Ukrajina že dlje časa zahodne države poziva k dobavi bojnih letal F-16. Prejšnji teden so ZDA odobrile prenos nizozemskih in danskih letal F-16 v Ukrajino. Nizozemska jih bo Ukrajini po besedah Zelenskega dobavila 42, Danska pa 19. V četrtek je dobavo F-16 Ukrajini naznanila tudi Norveška.