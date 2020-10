V trčenju vlaka in avtobusa na Tajskem umrlo najmanj 20 ljudi

Na Tajskem so tovrstne nesreče pogoste, ključni dejavniki pa so slabi varnostni standardi in slabe ceste. Marca 2018 je avtobus zapeljal s ceste in se zaletel v drevo. Umrlo je 18 ljudi. Trije pa so umrli v nesreči leta 2016, ko je vlak v bližini Bangkoka trčil v dvonadstropni turistični avtobus.

V poročilu iz leta 2018 Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) Tajsko uvršča v sam vrh držav, kjer beležijo visoko stopnjo smrtnosti v prometnih nesrečah.