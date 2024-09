V trčenju z vojaškim vozilom umrla petčlanska družina

"Med izvajanjem rednih nalog je bojno vozilo SV 'PASARS' trčilo v civilno vozilo. Bojno vozilo srbske vojske se je peljalo v smeri Raške in je bilo v koloni pod spremstvom vojaške policije. V prometni nesreči naj bi bili po prvih podatkih poškodovani in mrtvi, " je ministrstvo za obrambo sporočilo prve informacije.

Vzrok za nesrečo še ni znan, preiskava poteka. S fotografij s kraja dogodka je razvidno, da je osebni avtomobil zapeljal pod vojaškega, ki ga je popolnoma zmečkal.

Policisti pridržali 54-letnika

Zaradi suma storitve hudega kaznivega dejanja ogrožanja varnosti in povzročitve prometne nesreče je policija pridržala 54-letnega voznika vojaškega vozila. Po 48 urah ga bodo s kazensko ovadbo privedli na višje državno tožilstvo v Kraljevu, so po poročanju Danas.rs sporočili s srbskega notranjega ministrstva.

Potrdili so, da so umrli voznik in potniki v osebnem avtomobilu D.L., L.L., L.L., M.L. in D.K., M.L. pa je utrpel hude telesne poškodbe.