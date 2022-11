V trčenju dveh zgodovinskih vojaških letal vsaj dve smrtni žrtvi

Nesreča se je zgodila zgodaj popoldne na letalskem mitingu Wings Over Dallas Airshow, na katerem so sodelovala vojaška letala druge svetovne vojne. Posnetki s prizorišča prikazujejo zmečkane razbitine letal na travnatem območju znotraj območja letališča.

Župan mesta je sicer potrdil, da nihče od gledalcev in ostalih udeležencev mitinga na tleh ni bil poškodovan, čeprav se je nesreča zgodila v bližini letališča, avtoceste in trgovskega centra.

Predsednik podjetja, ki je organiziralo letalski šov, Hank Coates, je po nesreči zatrdil, da so bila letala varna in dobro vzdrževana. "Piloti so zelo dobro usposobljeni. Zato mi je težko govoriti o tem, saj poznam vse te ljudi," je povedal za CNN. Po njegovih besedah so posamezniki, ki upravljajo letala na mitingih, prostovoljci, ki pa imajo strog postopek usposabljanja. Številni med njimi so piloti letalskih družb, upokojeni piloti letalskih družb ali upokojeni vojaški piloti.