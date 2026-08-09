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Zakaj ni ustavil vlaka? 20-letni strojevodja pod drobnogledom

Bjelovar, 09. 08. 2026 18.29 pred 21 urami 2 min branja 30

Avtor:
N.L. N.Š.
Trčenje vlakov na Hrvaškem

Dan po hudem trčenju potniškega in tovornega vlaka pri Križevcih se preiskava vse bolj osredotoča na vožnjo 20-letnega strojevodje tovornega vlaka. Čeprav uradnega vzroka nesreče še ni, neuradne informacije kažejo, da preiskovalci preverjajo možnost, da je vlak zapeljal skozi signal "Stoj". Hkrati pa strokovnjaki opozarjajo, da bi moral v takšnem primeru posredovati tudi avtomatski varnostni sistem.

Vlaka sta trčila v soboto okoli 10. ure na železniški progi Sveti Ivan Žabno - Gradec. Potniški vlak je upravljal 61-letni, tovornega pa 20-letni strojevodja. Oba sta se v nesreči poškodovala, poleg njiju je poškodovan še 43-letni sprevodnik in 22 potnikov. Poškodovane so oskrbeli v več bolnišnicah. Za kako resne poškodbe gre, policija še ne ve, saj čaka na zdravniške izvide, poroča net.hr.

Po neuradnih informacijah hrvaških medijev preiskovalci preverjajo možnost, da je 20-letni strojevodja tovornega vlaka spregledal signal "Stoj" oziroma zapeljal skozi rdečo luč. To za zdaj uradno ni potrjeno, zato vzrok nesreče ostaja predmet preiskave.

Njegovi kolegi medtem poudarjajo, da gre za enega najbolje usposobljenih strojevodij v družbi HŽ Cargo, ki je opravil več različnih strokovnih izpitov. Po nesreči naj bi bil po navedbah sindikata v izjemno težkem psihičnem stanju.

Prav zato se odpira drugo pomembno vprašanje. Predsednik sindikata prometnikov Mario Grbešić pojasnjuje, da bi morale biti vse lokomotive opremljene z avto-stop napravo, ki dodatno varuje promet, poroča Jutarnji list.

Po njegovih besedah mora strojevodja, ko pelje mimo signala, ki ne kaže proste vožnje, pritisniti poseben gumb kot potrditev, da je signal opazil. Če tega ne stori, naj bi sistem samodejno sprožil zaviranje vlaka.

Ali je bil ta sistem v konkretnem primeru vključen, ali je deloval pravilno oziroma kaj se je dejansko zgodilo, bo pokazala šele preiskava.

Grbešić opozarja, da mora strojevodja ob prevzemu lokomotive preveriti tudi pravilno delovanje vseh varnostnih sistemov.

Poleg policije in državnega tožilstva okoliščine nesreče preiskujejo še Agencija za preiskovanje prometnih nesreč ter interna komisija HŽ, v kateri sodelujejo predstavniki HŽ Infrastrukture, HŽ Carga in HŽ Potniškega prometa.

Preiskovalci bodo primerjali izjave obeh strojevodij z vsemi zbranimi dokazi, med drugim s podatki iz zapisovalnikov vožnje, signalnovarnostnih naprav in komunikacije med udeleženci.

Na kraju nesreče medtem še vedno odstranjujejo poškodovana vlaka. Poseben izziv predstavlja novi elektrobaterijski vlak družbe Končar, za katerega je zaradi baterijskega sistema potrebna specializirana ekipa proizvajalca. Šele nato bo sledila sanacija poškodovane proge.

železniška nesreča Hrvaška trčenje vlakov Bjelovar vlak
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KOMENTARJI30

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Claus
10. 08. 2026 11.42
Niso problem leta, tako kot piše večina komentatorjev. Težava je v uporabi telefonov
Odgovori
0 0
nelevnedesen
10. 08. 2026 10.45
Poglejte na jegov mobi, verjetno je SMS pisal
Odgovori
0 0
Hudi časi
10. 08. 2026 08.55
"...da gre za enega najbolje usposobljenih strojevodij v družbi HŽ Cargo...". Pri 20 letih? Eden najbolje usposobljenih strojevodij? Verjetno ima 30 let izkušenj.
Odgovori
+11
11 0
AlexReal
10. 08. 2026 08.44
20 letnik je pač premlad za samostojno vodenje vlaka in bi moral imeti še eno osebo za pomoč/nadzor/kontrolo !
Odgovori
+7
8 1
Claus
10. 08. 2026 11.39
Ni nujno, samo telefonov ne bi smeli imeti pri sebi
Odgovori
0 0
Watcherman
10. 08. 2026 08.15
Nič novega v Sloveniji,ko se nekaj dela pač amaterji šalabajzerji pri opravljanju svojega dela.
Odgovori
-5
1 6
Medo44
10. 08. 2026 08.25
Nič novega v Sloveniji, ker ta nesreča se je zgodila na Hrvaškem.
Odgovori
+9
9 0
Watcherman
10. 08. 2026 08.29
Res je ampak za Slovenijo velja isto,ko se nekaj deia.
Odgovori
-2
2 4
Sir Oliver
10. 08. 2026 08.52
Waherman, ne seri.
Odgovori
+3
3 0
graf
09. 08. 2026 21.32
prvič vidim info da je nekdo lahko pri 20 letih strojevodja , nisem sicer bil zaposlen na železnicah , poznam pa kar nekaj znancev ki so ali so bili strojevodje .. in kolkor vem šolanje za strojevodje ni glih "šnelkurs" ! Edino če je v"lepi njihovi" kaj drugače ...
Odgovori
+12
13 1
Boris Kavčič
10. 08. 2026 08.31
prvo sem isto pomislil...še šole ni končal in že strojevodja..
Odgovori
+6
6 0
Claus
10. 08. 2026 11.41
Šolo je lahko končal pri 19 in 6 mesecev je šolanje za strojevodjo.
Odgovori
0 0
Aijn Prenn
09. 08. 2026 21.29
A ni nekam mlad za strojevodjo? Domnevam, da je treba imeti končano srednjo šolo in kakšnih par let uvajanja.
Odgovori
+9
9 0
txoxnxy
09. 08. 2026 21.28
AI je narobe prevedel , 20 let je strojevodja in ne star . Pa kdo za vraga bi dal mulcu 1110 tonslo kompozicijo za upravljat .
Odgovori
+10
10 0
96bimBo
09. 08. 2026 21.07
Predsednik sindikata prometnikov pravi, DA BI MORALE biti vse lokomotive opremljene z avto-stop napravo. HŽ šalabajzerji...
Odgovori
+6
6 0
damy1972
09. 08. 2026 20.48
Pa kaj ima veze, če je bil star 20 let...saj je moral nekje pokazati znanje in mislim, da mu nihče ni kar šenkal tega dela...
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-5
3 8
motorist_mb
09. 08. 2026 20.21
Danes spet skoraj trčenje zadnji cajt so izklopli el.in ustavili vlak 😆
Odgovori
+8
9 1
96bimBo
09. 08. 2026 20.57
Kje?
Odgovori
+5
5 0
zasvobodo22
09. 08. 2026 20.00
res niso normalni dat tovorno posast v roke smrkavcu
Odgovori
+6
12 6
Xmmx
09. 08. 2026 20.00
20 letni??verjetno je snemal tiktok
Odgovori
+3
8 5
25.maj
10. 08. 2026 08.40
fant je končal 4 letno srednjo šolo, torej nekje pri 19, pa začel takoj delati, zakaj pri 20.ih ne bo mogel upravljati lokomotive?
Odgovori
-1
1 2
JanezNovak13
09. 08. 2026 19.44
Dash cam predraga?
Odgovori
+4
5 1
Vera in Bog
09. 08. 2026 19.37
Sreča da smo bili včasih pod Avstrijo !
Odgovori
-2
4 6
25.maj
10. 08. 2026 08.41
da ti danes ni treba delati, kajne
Odgovori
+1
1 0
NeXadileC
09. 08. 2026 19.28
"... bi moral v takšnem primeru posredovati tudi avtomatski varnostni sistem." - Bi, gotovo, če bi ga imeli, vzdrževali, imeli vklopljenega, vpoštevali in uporabljali.
Odgovori
+15
15 0
Uporabnik1842130
09. 08. 2026 18.46
20 letnik je najbol usposobljen strojevodja? pri nas se lahko šele začneš šolat pri 20tih, torej pred 21.tim letom ne bo samostojno vozil...
Odgovori
+26
26 0
enajstdvanajst1
09. 08. 2026 18.45
20 letnik "za enega najbolje usposobljenih strojevodij v družbi HŽ Cargo!" če je 20 letnik najbolj usposobljen potem nočem vedeti kakšni so ostali zaposleni.
Odgovori
+26
27 1
Burtonnn
09. 08. 2026 18.35
Vse po pojasnil Pljenković!
Odgovori
+5
5 0
bronco60
09. 08. 2026 14.21
Nekdo je prevozil rdečo luč.
Odgovori
+4
5 1
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