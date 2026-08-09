Zakaj ni ustavil vlaka? 20-letni strojevodja pod drobnogledom

Vlaka sta trčila v soboto okoli 10. ure na železniški progi Sveti Ivan Žabno - Gradec. Potniški vlak je upravljal 61-letni, tovornega pa 20-letni strojevodja. Oba sta se v nesreči poškodovala, poleg njiju je poškodovan še 43-letni sprevodnik in 22 potnikov. Poškodovane so oskrbeli v več bolnišnicah. Za kako resne poškodbe gre, policija še ne ve, saj čaka na zdravniške izvide, poroča net.hr .

Po neuradnih informacijah hrvaških medijev preiskovalci preverjajo možnost, da je 20-letni strojevodja tovornega vlaka spregledal signal "Stoj" oziroma zapeljal skozi rdečo luč. To za zdaj uradno ni potrjeno, zato vzrok nesreče ostaja predmet preiskave.

Njegovi kolegi medtem poudarjajo, da gre za enega najbolje usposobljenih strojevodij v družbi HŽ Cargo, ki je opravil več različnih strokovnih izpitov. Po nesreči naj bi bil po navedbah sindikata v izjemno težkem psihičnem stanju.

Prav zato se odpira drugo pomembno vprašanje. Predsednik sindikata prometnikov Mario Grbešić pojasnjuje, da bi morale biti vse lokomotive opremljene z avto-stop napravo, ki dodatno varuje promet, poroča Jutarnji list.

Po njegovih besedah mora strojevodja, ko pelje mimo signala, ki ne kaže proste vožnje, pritisniti poseben gumb kot potrditev, da je signal opazil. Če tega ne stori, naj bi sistem samodejno sprožil zaviranje vlaka.

Ali je bil ta sistem v konkretnem primeru vključen, ali je deloval pravilno oziroma kaj se je dejansko zgodilo, bo pokazala šele preiskava.

Grbešić opozarja, da mora strojevodja ob prevzemu lokomotive preveriti tudi pravilno delovanje vseh varnostnih sistemov.

Poleg policije in državnega tožilstva okoliščine nesreče preiskujejo še Agencija za preiskovanje prometnih nesreč ter interna komisija HŽ, v kateri sodelujejo predstavniki HŽ Infrastrukture, HŽ Carga in HŽ Potniškega prometa.

Preiskovalci bodo primerjali izjave obeh strojevodij z vsemi zbranimi dokazi, med drugim s podatki iz zapisovalnikov vožnje, signalnovarnostnih naprav in komunikacije med udeleženci.

Na kraju nesreče medtem še vedno odstranjujejo poškodovana vlaka. Poseben izziv predstavlja novi elektrobaterijski vlak družbe Končar, za katerega je zaradi baterijskega sistema potrebna specializirana ekipa proizvajalca. Šele nato bo sledila sanacija poškodovane proge.