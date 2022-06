V treh množičnih streljanjih po ZDA devet mrtvih

Prvi od incidentov se je zgodil v Filadelfiji, kjer se je v streljanje razvil spor med dvema moškima. Ker sta orožje izvlekla na območju barov in restavracij, sta zadela tudi več mimoidočih in gostov ter sprožila paniko, saj so ljudje skušali pobegniti. Tri osebe so umrle, še 12 je bilo ranjenih, poroča Reuters.

Župan Filadelfije Jim Kenney je dogodek označil za grozljiv in nesmiseln, policijska komisarka Danielle Outlaw pa je povedala, da so povsem potrti.

Glede na najnovejše podatke sta se moška sprla, nakar sta izvlekla orožje in začela streljati en na drugega. Enega od njiju je ubil strel, drugi pa je streljal v množico. Opazil ga je policist in začel streljati proti njemu, osumljenec pa je nato odvrgel pištolo – policija sklepa, da ga je policist zadel – in zbežal.

Med umrlimi so bili 22-, 27- in 34-letnik, ranjeni pa so bili stari od 17 do 69 let.