V treh tednih naj bi bilo cepivo na voljo 90 odstotkom Američanov

Biden ob tem znova poudarja, kako pomembno je do cepljenja spoštovati preventivne ukrepe, ki preprečujejo širjenje novega koronavirusa, saj se novi sevi hitro širijo, prav tako znova narašča število okuženih. Tudi v ZDA zato ljudi vzpodbujajo k nošenju mask, ohranjanju medsebojne razdalje in cepljenju.

Število lekarn, kjer se bo mogoče cepiti, naj bi pomembno prispevalo k doseganju kritične precepljenosti, vlada pa zagotavlja, da bo skoraj polovica novih cepilnih mest v soseskah, ki to najbolj potrebujejo.

Da bi čim prej zaščitili najranljivejše skupine, naj bi ameriška vlada zagotovila okoli 85 milijonov evrov za pomoč skupnostim, da bodo starejše in invalide odpeljali do kraja cepljenja. Številni namreč ob prevozu potrebujejo tudi spremstvo, zato lahko to za lokalne skupnosti, ki so že tako prizadete zaradi pandemije, pomeni dodatno breme. Denar naj bi bil lokalnim skupnostim na voljo že čez dva tedna.

Aktualna ameriška administracija sicer zatrjuje, da je bil na področju precepljenosti starejših od 65 let storjen ogromen premik: vsaj en odmerek cepiva naj bi prejelo že več kot 70 odstotkov pripadnikov te populacije, razširjen program pa naj bi izboljšal precepljenost ljudi, ki živijo v precejšnji socialni izolaciji ali na odročnih krajih.

Biden še obljublja, da bodo vzpostavili tudi mobilne cepilne centre in pripravili posebne urnike, v skladu s katerimi se bodo lahko cepili pripadniki verskih ali drugih družbenih skupin.