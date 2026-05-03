Aretirali moškega, ki naj bi v otroško hrano dodajal podganji strup

Po poročanju Kronen Zeitung naj bi 39-letnik v več supermarketih v otroško hrano dodal strup za podgane, nato pa izdelek ponovno vrnil na prodajne police. Sledil je odpoklic izdelkov Hipp ter iskanje domnevnega storilca, ki so ga preiskovalci v soboto odkrili v zvezni deželi Salzburg in ga aretirali. Zakaj se je odločil za zastrupitev otroške hrane, še ni znano. Moškega, ki naj bi po prvih informacijah deloval sam, zdaj zaslišujejo preiskovalci.

Hipp otroška hrana FOTO: AP

Cilj nevarne izsiljevalske prevare z zastrupljanjem hrane pa je bil od nemškega proizvajalca otroške hrane pridobiti dva milijona evrov v obliki kriptovalut. Podjetje sicer elektronskega sporočila z zahtevo po plačilu ni opazilo pred iztekom roka, ki ga je postavil izsiljevalec. S pomočjo elektronskega sporočila in nadzornih kamer v trgovinah so uspeli izslediti osumljenca. Generalni direktor nemškega podjetja Stefan Hipp je za časopis Die Presse povedal, da je bilo sporočilo, ki je govorilo o šestdnevnem roku za nakazilo zahtevanega zneska, poslano 27. marca na e-poštni naslov, ki ga preverjajo vsaka dva do tri tedne.

Iščejo še šesti kozarec s strupom

Kozarce z zastrupljeno otroško hrano so našli na Češkem, Slovaškem in v Avstriji, v kraju Schützen am Gebirge. Vsi so bili označeni s posebno belo nalepko, uokvirjeno z rdečim krogom, ki je bila nalepljena na dnu kozarca. A obstajal naj bi še en kozarec hrane s strupom, ki ga preiskovalci še niso odkrili. Tudi ta naj bi bil na območju avstrijske dežele Gradiščanska. Hipp je dejal, da se trenutno osredotočajo na iskanje "tistega enega kozarca". A po zastrupitvi njegovega produkta je priznal, da se je njegov svet obrnil na glavo.

Stefan Hipp FOTO: AP

Oblasti medtem potrošnike pozivajo, naj bodo pozorni na morebitne poškodovane ali odprte pokrove kozarčkov, manjkajoči varnostni pečat, nenavaden ali pokvarjen vonj ali belo nalepko z rdečim krogom na dnu steklenega kozarca. Avstrijska agencija za zdravje in varnost hrane je starše, katerih dojenčki so uživali hrano te blagovne znamke, opozorila, naj se posvetujejo z zdravnikom, če njihovi otroci kažejo znake krvavitve, ekstremne šibkosti ali bledice. Zaradi dejanja moškega je sicer proizvajalec Hipp odpoklical celotno paleto svojih izdelkov.

Bi količina strupa lahko ubila otroke?

V otroško hrano je storilec primešal 15 mikrogramov strupa za podgane. Kakšen učinek bi to lahko imelo na majhen, morda celo oslabljen otrokov organizem, ni jasno. Rezultati dodatne toksikološke preiskave, ki jo je naročilo državno tožilstvo v Eisenstadtu, še niso znani.