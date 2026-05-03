Tujina

Aretirali moškega, ki naj bi v otroško hrano dodajal podganji strup

Salzburg, 03. 05. 2026 07.20 pred 1 uro 3 min branja 14

Avtor:
M.P.
Hipp otroška hrana

V Salzburgu so aretirali 39-letnega moškega, ki je osumljen, da je v otroško hrano znamke Hipp dodal podganji strup, nato pa od nemškega velikana zahteval dva milijona evrov v obliki kriptovalut. Po prvih informacijah naj bi v nevarni izsiljevalski taktiki deloval sam, poročajo avstrijski mediji.

Po poročanju Kronen Zeitung naj bi 39-letnik v več supermarketih v otroško hrano dodal strup za podgane, nato pa izdelek ponovno vrnil na prodajne police. Sledil je odpoklic izdelkov Hipp ter iskanje domnevnega storilca, ki so ga preiskovalci v soboto odkrili v zvezni deželi Salzburg in ga aretirali.

Zakaj se je odločil za zastrupitev otroške hrane, še ni znano. Moškega, ki naj bi po prvih informacijah deloval sam, zdaj zaslišujejo preiskovalci.

Cilj nevarne izsiljevalske prevare z zastrupljanjem hrane pa je bil od nemškega proizvajalca otroške hrane pridobiti dva milijona evrov v obliki kriptovalut. Podjetje sicer elektronskega sporočila z zahtevo po plačilu ni opazilo pred iztekom roka, ki ga je postavil izsiljevalec.

S pomočjo elektronskega sporočila in nadzornih kamer v trgovinah so uspeli izslediti osumljenca.

Generalni direktor nemškega podjetja Stefan Hipp je za časopis Die Presse povedal, da je bilo sporočilo, ki je govorilo o šestdnevnem roku za nakazilo zahtevanega zneska, poslano 27. marca na e-poštni naslov, ki ga preverjajo vsaka dva do tri tedne.

Iščejo še šesti kozarec s strupom

Kozarce z zastrupljeno otroško hrano so našli na Češkem, Slovaškem in v Avstriji, v kraju Schützen am Gebirge. Vsi so bili označeni s posebno belo nalepko, uokvirjeno z rdečim krogom, ki je bila nalepljena na dnu kozarca. A obstajal naj bi še en kozarec hrane s strupom, ki ga preiskovalci še niso odkrili. Tudi ta naj bi bil na območju avstrijske dežele Gradiščanska.

Hipp je dejal, da se trenutno osredotočajo na iskanje "tistega enega kozarca". A po zastrupitvi njegovega produkta je priznal, da se je njegov svet obrnil na glavo.

Oblasti medtem potrošnike pozivajo, naj bodo pozorni na morebitne poškodovane ali odprte pokrove kozarčkov, manjkajoči varnostni pečat, nenavaden ali pokvarjen vonj ali belo nalepko z rdečim krogom na dnu steklenega kozarca.

Avstrijska agencija za zdravje in varnost hrane je starše, katerih dojenčki so uživali hrano te blagovne znamke, opozorila, naj se posvetujejo z zdravnikom, če njihovi otroci kažejo znake krvavitve, ekstremne šibkosti ali bledice.

Zaradi dejanja moškega je sicer proizvajalec Hipp odpoklical celotno paleto svojih izdelkov.

Bi količina strupa lahko ubila otroke?

V otroško hrano je storilec primešal 15 mikrogramov strupa za podgane. Kakšen učinek bi to lahko imelo na majhen, morda celo oslabljen otrokov organizem, ni jasno. Rezultati dodatne toksikološke preiskave, ki jo je naročilo državno tožilstvo v Eisenstadtu, še niso znani.

Izvedensko mnenje bo pri pregonu tako ključnega pomena. Preiskavo trenutno vodijo v smeri poskusa povzročitve hude telesne poškodbe, ob tem pa moškega bremenijo tudi obtožbe namernega ogrožanja javnosti. Če bodo preiskave pokazale, da bi bila količina strupa lahko zadostna za smrt otrok, se bo obtožba razširila na poskus umora.

hipp podganji strup otrok otroška hrana zastrupitev avstrija

KOMENTARJI14

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

drobnaptica
03. 05. 2026 09.11
Kakšni človeški izrodki so na tem svetu...Tudi v Sloveniji jih žal imamo...
konc
03. 05. 2026 09.07
To nimaš kaj zapirati. Tako pokvarjenega človeka, lahko "pozdravi" le en sam ukrep.
MojsterSplinter
03. 05. 2026 09.09
Otroška kašica?
konc
03. 05. 2026 09.11
Ja, njegova.
jedupančpil
03. 05. 2026 09.06
ma inekcija pa spat, izmecek
Colgate
03. 05. 2026 08.59
psiho
Masai_Mara
03. 05. 2026 08.56
Za takega psihopata je primeren le dozivljenski zapor
MESSI-SVETOVNI-PRVAK-G.O.A.T.
03. 05. 2026 09.08
skoda denarja..pospravt pa je
ajdanakolesu
03. 05. 2026 08.54
Upam da bodo možakarja kastrirali, ker ima okvaro v DNK in je nevaren za reprodukcijo !
DEBELA OLIVA
03. 05. 2026 08.52
Da se ta spravi na otroke .... doživljenski zapor
Oblastljudstvu
03. 05. 2026 08.46
Ime in priimek storilca??? Zavezati ga na glavni trg in pustiti, da starši opravimo svoje :)
peglezn
03. 05. 2026 08.19
zapret, pa vsak dan eno kašico za zajtrk...
Vera in Bog
03. 05. 2026 08.08
Kaj vse bomo še doživeli v tej dobi. Saj je že skoraj vsa hrana umetna in strupena
bibaleze
Varstvo vnukov po upokojitvi: kdaj reči ne in zakaj je to zdravo
Najboljši način, da otrok dojame vrednost denarja
Kaj, koliko in kako mora jesti nosečnica?
Imate doma trmastega bikca?
Po več kot 40 letih zaljubljena kot še nikoli prej
Tedenski horoskop: Čustva rakov so intenzivna, tehtnice čakajo izzivi v odnosih
Dnevni horoskop: Vodnarji bodo ustvarjalni, misli dvojčkov so razpršene
Pozabite na mite: 3 sestavine, ki resnično pomagajo proti strijam
Preživela možgansko kap ter prestala kar šest operacij na srcu in hrbtenici
Določeni vzorci dremanja pri starejših lahko opozarjajo na zdravstvene težave, kaže nova študija
Zdravnik svari: Podnebne spremembe niso težava prihodnosti
Pri higieni večina ljudi izbere napačno stvar
Otrok se v šoli dolgočasi? Iskanje rešitev za motivacijo
Zakaj je molk zaposlenih največji alarm za vsakega vodjo?
Prepoznajte dobro restavracijo le po jedilnem listu
Vojna med taksisti in lastniki psov: Zakaj cena 200 evrov?
Bila je ena najboljših tenisačic na svetu, nato pa so njeno kariero pretresli škandali
Po 40. letu telo ne odpušča več: ta 3 živila so večja težava, kot si mislite
V želji po prihranku goriva vozniki pri vožnji delajo te napake
Ali res izberemo partnerko, ki je podobna naši mami? Psihologi razkrivajo resnico
Kače na dvorišču: kako preprečiti njihov prihod in kaj storiti, če jih opazite
Rože naših babic, ki jih obožujemo še danes (nezahtevne in brezčasne)
Zakaj pršenje sobnih rastlin ne pomaga (in kaj res deluje)
5 napak na dvorišču, ki vam poleti močno zvišujejo račun za elektriko
Juha dolgoživosti: recept najstarejše družine na svetu
Stara klasika v novi preobleki: ta jabolčna sladica navduši vsakogar
Kaj pripraviti za piknik? Te ideje vedno uspejo
Naključni morilec
Kmetija
Delovna akcija
Belo se pere na devetdeset
