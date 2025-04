Na konjih vkorakali v trgovino, epilog zgodbe sledi na sodišču

Dogajanje v trgovini so posneli kupci, ki so bili nad prizorom vidno presenečeni. "Kaj za vraga," se je vprašala ena od očividk, ko so se mimo blagajn in med trgovskimi policami sprehajali štirje moški na konjih. Zadnji v vrsti je dogajanje s konja tudi snemal in videoposnetek objavil na omrežju TikTok.

Neodgovorni jezdeci so trgovino zapustili še pred prihodom policistov, ki so nato vse priče in očividce pozvali k deljenju informacij, da bi četverico lahko izsledili.

Jezdeci so se policistom javili kar sami, najprej 18-letnik in mladoletnik, naslednji dan še preostala dva, ki sta stara 22 in 24 let. Dejanja pa očitno ne obžalujejo. "Zabavno je bilo, postali smo slavni. Nikogar nismo želeli poškodovati" je za lokalne medije dejal eden od fantov.

Svoja dejanja bodo kljub temu morali zagovarjati na sodišču. Vsi štirje so namreč obtoženi motenja miru na nasilen in buren način, nezakonitega objavljanja kriminalnih dejavnosti z namenom razvpitosti in publicitete.