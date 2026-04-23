V trgovskem centru odjeknili streli, najmanj 10 ranjenih

Trgovski center v prestolnici Louisiane so kmalu po kosilu zavzele policijske enote, reševalci pa so pomagali ranjenim. Teh naj bi bilo najmanj deset, med njimi naj bi bili tudi otroci.

Kot poroča ameriški portal ABC News, je eden od strelcev pobegnil s kraja dogodka, televizijska hiša NBC News sicer poroča, da naj bi policija iskala več strelcev.

Guverner Louisiane Jeff Landry je sporočil, da spremlja dogajanje in ga usklajuje s policijskimi agencijami. Več informacij uvodoma ni imel, poroča CBS.

To je že drugi množični strelski napad v zadnjih dneh v Louisiani. V nedeljo je oče v Shreveportu pobil sedem lastnih otrok in še enega ter hudo ranil soprogo in še eno žensko.