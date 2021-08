V Trogirju vrtinec podiral drevesa in uničeval hiše

Zaradi neurja, ki se je razvilo tudi nad otokom Brač, tam ni moglo pristati letalo hrvaške družbe Croatia Airlines. To je moralo zaobiti nevihtni oblak in se obrniti proti letališču v Zadru. Kumulonimbusne nevihte predstavljajo nevarnost za letala, zato jih piloti na splošno vedno obidejo.

Medtem ko so se nekje spopadali s silovitimi neurji in vetrom, so vremenske razmere drugod na Hrvaškem ustvarile pravo pravljično podobo. Nad Stobrečem je zasvetila mavrica in kraj odela s čarobnimi barvami.

Na severnem Jadranu naj bi medtem prevladovalo zmerno do pretežno oblačno vreme, ki ga lahko prekinejo občasne nevihte. Prav tako so nevihte možne tudi v Dalmaciji.

Neurje je povezano s prehajanjem hladne fronte, ki se seli na Balkan in nad vzhodno Evropo. Popoldne se je hladna fronta še naprej premikala proti jugovzhodu in prehajala skozi srednjo Dalmacijo.

V notranjosti so se temperature zraka že včeraj močno znižale. Tako so številne postaje namerile temperature, ki so bile nižje od 20 stopinj Celzija. Na Jadranu je medtem veliko topleje, temperature se dvigajo tudi do 27 stopinj Celzija na severnem delu Jadrana, v nekaterih delih Dalmacije pa celo do 34 stopinj Celzija.