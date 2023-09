V Trst prihaja največja letalonosilka na svetu

Letalonosilka, imenovana po 38. predsedniku ZDA, velja za vodilno v svojem razredu in obenem tudi enega najdražjih vojaških projektov v zgodovini.

Dolga je 337 metrov, visoka 76 metrov in na zgornji palubi široka 78 metrov. Ima 25 palub in lahko istočasno sprejme do 90 letal in helikopterjev ter več kot 4500 ljudi. Ima izpodriv 100.000 ton in lahko doseže hitrost 30 vozlov.

Letalonosilko so začeli graditi avgusta leta 2005, ameriški mornarici so jo predali leta 2017. Prvo nalogo je imela oktobra lani, maja letos pa je priplula pred obalo Norveške na vaje zveze Nato. Konec junija je zaplula v Sredozemsko morje, kmalu zatem pa je vplula v Split.