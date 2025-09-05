Svetli način
Tujina

V Trstu aretirali domnevnega terorista

Trst, 05. 09. 2025 15.20 | Posodobljeno pred 45 minutami

Policija v Trstu je aretirala 25-letnega Pakistanca zaradi sumov terorizma in simpatiziranja z ekstremističnimi skupinami. Osumljenec se je sam razglasil za pripadnika Islamske države, prek spleta delil ekstremistične vsebine in skušal kupiti orožje.

Karabinjeri v Trstu
Karabinjeri v Trstu FOTO: Shutterstock

Osumljenec je prek spleta iskal in delil vsebine, povezane z džihadizmom. Ob tem se je sam razglasil za pripadnika teroristične skupine Islamska država (ISIS), prek spleta skušal kupiti orožje in iskal načine, kako doma sestaviti eksplozivno napravo, navaja italijanska tiskovna agencija Ansa.

Propagandni videoposnetki, ki jih je objavljal in delil, pa naj bi med drugim prikazovali tudi umore, posnete v živo.

Obtožen je resnega suma načrtovanja terorističnih dejanj in usposabljanja za teroristične dejavnosti, vključno z mednarodnim terorizmom, ter napeljevanja k storitvi kaznivega dejanja. Bremenijo ga tudi obtožbe o odkritem podpiranju terorizma na spletu.

Italijanska policija je na spletni strani navedla še, da je mladi pakistanski državljan leta 2023 nezakonito vstopil v Italijo po t. i. balkanski poti, pri čemer je navedel lažne osebne podatke in trdil, da je mladoleten, da bi nato zaprosil za mednarodno zaščito. Od takrat je bil nastanjen v objektu za sprejem migrantov v Trstu. Dodali so, da je bil na spletu zelo aktiven, sicer pa nezainteresiran za vključevanje v družbo.

Trst terorizem aretacija Islamska država Spletne dejavnosti
