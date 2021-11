V Trstu kljub prepovedi več tisoč ljudi protestira proti covidnemu potrdilu

V italijanskem Trstu znova poteka protest nasprotnikov covidnega potrdila. Po navedbah italijanske tiskovne agencije Ansa se je v mestu doslej zbralo okoli 8000 protestnikov, toliko so jih tudi napovedovali organizatorji. Številni udeleženci ne nosijo mask in ne vzdržujejo varne medosebne razdalje. O hujših incidentih zaenkrat ne poročajo. Oblasti so sicer proteste s 1. novembrom zaradi epidemioloških razmer prepovedale.

Po navedbah Anse se je ob začetku protesta ob 15. uri na trgu pred tržaško železniško postajo sprva zbralo nekaj več kot 2000 ljudi, a je njihovo število nato hitro naraščalo. Po navedbah policije jih je zdaj okoli 8000. Nasprotujejo t. i. zelenemu potnemu listu oziroma covidnemu potrdilu, za protestom pa stoji civilna iniciativa No Green Pass. Organizatorji pričakujejo najmanj 8000 udeležencev, shod pa varuje okoli 400 policistov. Ti že od včeraj nadzorujejo tudi mesto in vstop vanj iz Slovenije in drugih delov Italije, še navaja Ansa. Oblasti v mestu so ob tem že zjutraj zaprle dostop do osrednjega Trga enotnosti Italije, saj so protesti na tem območju od 1. novembra prepovedani.