V Trstu odkrili prvi primer okužbe s čikungunjo

Dezinfekcijo na območju mestne četrti Valmaura, kjer stojita stadiona, je odredil tržaški župan Roberto Dipiazza, pri čemer so razkužili območja v premeru do dvesto metrov od žarišča okužbe, poroča Primorski dnevnik.

To je že peti primer čikungunje v Italiji, ki se pridružuje trem v deželi Veneto in zadnjemu, ki so ga zabeležili v mestu Sansepolcro v Toskani, poročajo italijanski mediji, ki nove primere te bolezni pripisujejo povečanemu številu komarjev zaradi nenavadno toplega vremena v oktobru.

Čeprav gre za virusno bolezen, ki je značilna za tropske predele, se s porastom migracij, predvsem zaradi turizma, širi tudi v druge dele sveta.

Virus čikungunje prenaša tigrasti komar iz roda Aedes Albopictus, ki izvira iz tropskih krajev. Za bolezen so med drugim značilni povišana telesna temperatura, glavobol, slabost in bruhanje. Najbolj tipičen klinični znak so bolečine v sklepih, ki se lahko nadaljujejo tudi po akutni fazi. Bolezen navadno mine v petih do sedmih dneh oziroma v največ dveh tednih, so zapisali na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Med ljudmi v Sloveniji doslej ni bilo avtohtono okuženih primerov, je pa bilo nekaj primerov okužb pri potnikih, ki so zboleli pred prihodom v Slovenijo ali zelo kmalu po vrnitvi iz tropskih krajev. Tudi druge evropske države od leta 2005 poročajo o vnesenih primerih čikungunje, in sicer pri turistih, ki so se okužili med potovanji v tropske predele, so še navedli pri NIJZ.