V Trstu vsaj do konca leta prepovedani protesti

V Trstu protesti niso več dovoljeni. Pristaniško mesto, ki je bilo v Italiji eden glavnih simbolov upora proti uvedbi tako imenovanega zelenega potrdila oziroma PCT-pogoja na delovnih mestih, je doživelo blokado oblasti. Tržaški prefekt je ob naraščanju okužb sprejel odločitev: vsaj do konca letošnjega leta so protesti prepovedani. Mnogi, čeprav cepljeni in podporniki uvedbe PCT, pa se s potezo ne strinjajo.