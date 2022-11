V Trstu zaprti parki in pokopališča, v Gradežu tudi šole

Župan Gradeža Claudio Kovatsch je za danes odredil zaprtje vseh šol, pa tudi pokopališč, športnih igrišč in mestnih parkov ter celo mestne hiše, poroča Primorski dnevnik . Ob morju in ob kanalih je na razdalji desetih metrov prepovedano parkiranje avtomobilov, ki pa jih tokrat vozniki lahko pustijo na nekaterih višje ležečih, običajno prepovedanih območjih.

Gradež so sicer že pred tednom in pol prizadele hude poplave. Takrat je padlo 190 litrov dežja na kvadratni meter. Danes naj bi bilo to mesto v Tržaškem zalivu med najbolj izpostavljenimi območji v deželi Furlanija-Julijska krajina (FJK). Napovedani so močno deževje, visoko plimovanje morja in poplave ter močan veter.

Mestni parki in pokopališča so zaradi poslabšanja vremena danes zaprti tudi v Trstu, so po poročanju Primorskega dnevnika sporočili pristojni uradi. V Miljah, kjer pričakujejo poplavljanje morja, je zaprta tamkajšnja stolna cerkev.

Na Tržaškem med drugim danes pričakujejo zelo močno burjo, ki bi lahko dosegala ali celo presegla hitrost 120 kilometrov na uro. V popoldanskih urah se bo ozračje poleg tega občutno ohladilo.