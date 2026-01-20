V Trumpov Odbor za mir povabljena tako Putin kot Zelenski

Podpis ustanovne listine odbora bo ob robu foruma v četrtek dopoldne, ko Bela hiša po poročanju nemške tiskovne agencije dpa tudi napoveduje naznanilo ameriškega predsednika Donalda Trumpa glede novoustanovljenega telesa. Še pred tem bo ameriški predsednik v sredo popoldne nagovoril udeležence foruma. Vzpostavitev Odbora za mir je predvidena v ameriškem mirovnem načrtu za Gazo, a glede na osnutek ustanovne listine ne bo namenjen samo nadzoru razvoja in obnove povojne palestinske enklave, temveč tudi reševanju kriz po svetu. Nekateri izražajo bojazen, da bi lahko Trump načrtoval vzpostavitev konkurenčnega telesa Združenim narodom, ki jih je pogosto ostro kritiziral.

Donald Trump FOTO: AP

Glede na ustanovno listino naj bi posamezne države v odboru sedele le tri leta, o podaljšanju članstva bi odločal predsednik odbora. Triletna omejitev pa ne bi veljala za tiste, ki bi v prvem letu delovanja odbora vplačali milijardo dolarjev (dobrih 850.000 evrov). Washington je k članstvu v odboru, ki bi mu predsedoval Trump, povabil številne voditelje, poleg tradicionalnih zaveznic ZDA denimo tudi ruskega predsednika Vladimirja Putina in Kitajsko. Mnogi odločitve o pridružitvi odboru še niso sprejeli.