Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

V Trumpov Odbor za mir povabljena tako Putin kot Zelenski

Davos, 20. 01. 2026 16.28 pred 40 minutami 2 min branja 5

Avtor:
STA
Volodimir Zelenski in Vladimir Putin

Ameriški predsednik Donald Trump ob robu ekonomskega foruma v Davosu v četrtek načrtuje podpis ustanovne listine Odbora za mir. Znanih je vse več povabljenih v odbor, ki je bil izvorno del Trumpovega mirovnega načrta za Gazo, pri čemer številni še niso sprejeli odločitve o članstvu.

Podpis ustanovne listine odbora bo ob robu foruma v četrtek dopoldne, ko Bela hiša po poročanju nemške tiskovne agencije dpa tudi napoveduje naznanilo ameriškega predsednika Donalda Trumpa glede novoustanovljenega telesa. Še pred tem bo ameriški predsednik v sredo popoldne nagovoril udeležence foruma.

Vzpostavitev Odbora za mir je predvidena v ameriškem mirovnem načrtu za Gazo, a glede na osnutek ustanovne listine ne bo namenjen samo nadzoru razvoja in obnove povojne palestinske enklave, temveč tudi reševanju kriz po svetu. Nekateri izražajo bojazen, da bi lahko Trump načrtoval vzpostavitev konkurenčnega telesa Združenim narodom, ki jih je pogosto ostro kritiziral.

Donald Trump
Donald Trump
FOTO: AP

Glede na ustanovno listino naj bi posamezne države v odboru sedele le tri leta, o podaljšanju članstva bi odločal predsednik odbora. Triletna omejitev pa ne bi veljala za tiste, ki bi v prvem letu delovanja odbora vplačali milijardo dolarjev (dobrih 850.000 evrov).

Washington je k članstvu v odboru, ki bi mu predsedoval Trump, povabil številne voditelje, poleg tradicionalnih zaveznic ZDA denimo tudi ruskega predsednika Vladimirja Putina in Kitajsko. Mnogi odločitve o pridružitvi odboru še niso sprejeli.

Preberi še V Trumpov Odbor za mir vabljen tudi Robert Golob

Da je prejel vabilo, je  potrdil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki pa je dodal, da si ne more predstavljati sodelovanja z Rusijo. "Še vedno si zelo težko predstavljam, da bi mi in Rusija lahko bili skupaj v kakršnemkoli svetu," je dejal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Je pa vabilo k pridružitvi odboru sprejel predsednik Združenih arabskih emiratov Mohamed bin Zajed Al Nahjan, je sporočilo zunanje ministrstvo države.

odbor za mir donald trump volodimir zelenski vladimir putin

Poljska s 550 tonami zlata prehitela Evropsko centralno banko

Lavrov: Grenlandija ni naravni del Danske

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Rožle Patriot
20. 01. 2026 17.27
Itaq, ... in rabijo nekoga , ki bo še tolkel po govorniškem odru in da mu ne bo treba več čakati na sekretu za obisk iz zasede ... !!!
Odgovori
0 0
JApajaDAja
20. 01. 2026 17.26
če je ta dva naj nas ne preseneča, da je tudi dr taubija :-)
Odgovori
0 0
Xxdproxx
20. 01. 2026 17.25
še sadama huseina, bin ladna pa izrael in bo sama teroristicna smetana 😂
Odgovori
0 0
Bolfenk2
20. 01. 2026 17.24
Zelenski in mir ne gresta skupaj. Zelenko je naredil vse, da je miniral mirovni sporazum, katerega sta pripravila Putin in Trump.
Odgovori
+3
3 0
M_teoretik
20. 01. 2026 17.17
Do konca hoče unićit OZN!?
Odgovori
+1
2 1
bibaleze
Portal
Bi ga prepoznali? Tako je bil videti Sanjski moški
Starši obupani: vrtci polni, otroci brez varstva
Starši obupani: vrtci polni, otroci brez varstva
Mladi Beckham ostro o družini
Mladi Beckham ostro o družini
To je najlepše ime na svetu
To je najlepše ime na svetu
zadovoljna
Portal
Tako dobro je videti žena Lionela Messija
Pia Filipčič: "Najprej moraš sprejeti sebe"
Pia Filipčič: "Najprej moraš sprejeti sebe"
Športne bunde, ki jih lahko nosimo vsi
Športne bunde, ki jih lahko nosimo vsi
Top 3 romantična doživetja za pare
Top 3 romantična doživetja za pare
vizita
Portal
Kronična utrujenost kot opozorilni znak: ko je vzrok lahko pomanjkanje vitamina B12
Tri majhne spremembe, ki vam lahko podaljšajo življenje
Tri majhne spremembe, ki vam lahko podaljšajo življenje
Kako resna je psihoza, povezana z umetno inteligenco?
Kako resna je psihoza, povezana z umetno inteligenco?
Znanstveniki vse bližje zdravljenju Huntingtonove bolezni
Znanstveniki vse bližje zdravljenju Huntingtonove bolezni
cekin
Portal
Skozi 17 transakcij izginilo 1500 evrov
Ali je imel Valentino otroke?
Ali je imel Valentino otroke?
Vaša služba ni edina čudna: Smešne in absurdne zgodbe iz pisarne
Vaša služba ni edina čudna: Smešne in absurdne zgodbe iz pisarne
Petnajst let zapored priznan kot top delodajalec
Petnajst let zapored priznan kot top delodajalec
moskisvet
Portal
Umrla je princesa
Sprememba delovanja ChatGPT, ki vam ne bo všeč
Sprememba delovanja ChatGPT, ki vam ne bo všeč
Pred dvema mesecema hodila po modni pisti, danes je na vozičku
Pred dvema mesecema hodila po modni pisti, danes je na vozičku
Star, a izklesan kot grški bog
Star, a izklesan kot grški bog
dominvrt
Portal
Kako pravilno oprati vzglavnik?
Miran Rudan ganil ob Arijevem 9. rojstnem dnevu
Miran Rudan ganil ob Arijevem 9. rojstnem dnevu
Hitri popravki, ki povečajo vrednost doma
Hitri popravki, ki povečajo vrednost doma
6 presenetljivih načinov, kako pozimi ohraniti sobne rastline zdrave
6 presenetljivih načinov, kako pozimi ohraniti sobne rastline zdrave
okusno
Portal
Kuharski kviz: Odkrijte, kako dober kuhar ste v resnici
Hitra sladica za razvajanje ob kavi
Hitra sladica za razvajanje ob kavi
Preprosti kuharski triki, ki se jih splača preizkusiti
Preprosti kuharski triki, ki se jih splača preizkusiti
Dobra enostavna kosila za vsak dan v tednu
Dobra enostavna kosila za vsak dan v tednu
voyo
Portal
Skrivnosti
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
Čao Bela
Čao Bela
Čas smrti
Čas smrti
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450