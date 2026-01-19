V Trumpov Odbor za mir vabljen tudi Vladimir Putin

Časnik je v nedeljo objavil osnutek ustanovne listine odbora, ki ga je Trump priložil vabilu več deset voditeljem po svetu, ki jih je povabil v mednarodni odbor, ki bo imel nadzor nad povojnim upravljanjem Gaze. Časnik pri tem izpostavlja dejstvo, da v njem ni omenjena Gaza, kar kaže na to, da ZDA želijo, da bi odbor sodeloval pri reševanju še drugih konfliktov po svetu. Trinajst poglavij namreč kaže, da želi ameriška vlada močno razširiti mandat odbora onkraj njegove trenutne osredotočenosti na mir in obnovo Gaze. V osnutku piše, da je odbor "mednarodna organizacija, ki si prizadeva za spodbujanje stabilnosti, ponovne vzpostavitve zanesljivega in zakonitega upravljanja ter zagotavljanje trajnega miru na konfliktnih območjih ali območjih, ki jih konflikti ogrožajo".

Deloval bo, dokler ga ne bo razpustil Trump

Piše tudi, da bo odbor deloval, dokler ga ne bo razpustil njegov predsednik, torej Trump. Kot najkrajši mandat za države članice navaja tri leta, ki se lahko podaljša. Za države, ki bodo v prvem letu delovanja v njegov proračun prispevale več kot milijardo ameriških dolarjev, pa triletna omejitev članstva ne bo veljala. To je v nasprotju z mandatom, ki ga je odboru Varnostni svet Združenih narodov novembra lani za povojno obnovo Gaze omejil do konca leta 2027, torej manj kot dve leti. Članice odbora so lahko samo tiste države, ki jih bo povabil predsednik odbora, torej Trump, z delom pa bo začel, ko bodo najmanj tri države ratificirale ustanovno listino odbora. Depozitor listine so ZDA. V odboru bodo predsedniki vlad ali držav. Kritiki opozarjajo, da bi lahko šlo za konkurenta Združenim narodom, ki jih je Trump večkrat kritiziral zaradi neučinkovitosti. Ta kritika se po poročanju nemške tiskovne agencije dpa odraža tudi v preambuli. V njej namreč piše, da trajen mir zahteva "pragmatično presojo, zdravorazumske rešitve in pogum za odmik od pristopov in institucij, ki so bile prepogosto neuspešni". Cilj je "bolj agilen in učinkovit mednarodni organ za gradnjo miru".

Neodločen izid? Odloči glas predsednika (Trumpa)

Odbor se bo sestajal najmanj enkrat na leto in bo odločitve sprejemal z večino glasov, v primeru neodločenega izida odloči glas predsednika. Vsaj enkrat na četrt leta se bo sestajal s svojim izvršnim odborom, ki mu bo lahko dajal navodila, ta pa mu bo poročal o delu. Člane izvršnega odbora z dveletnim mandatom, ki se lahko podaljša, prav tako izbira Trump. Glede nalog odbora pa piše samo to, da bo izvajal pooblastila v skladu s poslanstvom Odbora za mir in da mu bo poročal o svojem delu. V petek so iz Bele hiše sporočili, da so ob Trumpu v Odboru za mir ameriški državni sekretar Marco Rubio, nekdanji britanski premier Tony Blair, ameriški posebni odposlanec Steve Witkoff, Trumpov zet Jared Kushner, predsednik Svetovne banke Ajay Banga, milijarder in lastnik investicijskega sklada Apollo Global Management Marc Rowan ter Trumpov svetovalec Robert Gabriel.

Kdo vse je vabljen?