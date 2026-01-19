Naslovnica
Tujina

V Trumpov Odbor za mir vabljen tudi Vladimir Putin

Ljubljana , 19. 01. 2026 12.52 pred 23 minutami 4 min branja 24

Avtor:
A.K. STA
Putin in Trump na skupni novinarski konferenci

Novoustanovljeni Odbor za mir, ki ga bo vodil ameriški predsednik Donald Trump, ne bo namenjen samo nadzoru razvoja in obnove povojne Gaze, temveč reševanju kriz po svetu, piše v osnutku ustanovne listine, ki ga je objavil izraelski časnik Times of Israel. Člani bodo morali plačati milijardo dolarjev, če bodo hoteli v njem ostati trajno. Vanj je vabljen tudi Vladimir Putin.

Časnik je v nedeljo objavil osnutek ustanovne listine odbora, ki ga je Trump priložil vabilu več deset voditeljem po svetu, ki jih je povabil v mednarodni odbor, ki bo imel nadzor nad povojnim upravljanjem Gaze. Časnik pri tem izpostavlja dejstvo, da v njem ni omenjena Gaza, kar kaže na to, da ZDA želijo, da bi odbor sodeloval pri reševanju še drugih konfliktov po svetu.

Trinajst poglavij namreč kaže, da želi ameriška vlada močno razširiti mandat odbora onkraj njegove trenutne osredotočenosti na mir in obnovo Gaze. V osnutku piše, da je odbor "mednarodna organizacija, ki si prizadeva za spodbujanje stabilnosti, ponovne vzpostavitve zanesljivega in zakonitega upravljanja ter zagotavljanje trajnega miru na konfliktnih območjih ali območjih, ki jih konflikti ogrožajo".

Deloval bo, dokler ga ne bo razpustil Trump

Piše tudi, da bo odbor deloval, dokler ga ne bo razpustil njegov predsednik, torej Trump. Kot najkrajši mandat za države članice navaja tri leta, ki se lahko podaljša. Za države, ki bodo v prvem letu delovanja v njegov proračun prispevale več kot milijardo ameriških dolarjev, pa triletna omejitev članstva ne bo veljala.

To je v nasprotju z mandatom, ki ga je odboru Varnostni svet Združenih narodov novembra lani za povojno obnovo Gaze omejil do konca leta 2027, torej manj kot dve leti.

Članice odbora so lahko samo tiste države, ki jih bo povabil predsednik odbora, torej Trump, z delom pa bo začel, ko bodo najmanj tri države ratificirale ustanovno listino odbora. Depozitor listine so ZDA. V odboru bodo predsedniki vlad ali držav.

Kritiki opozarjajo, da bi lahko šlo za konkurenta Združenim narodom, ki jih je Trump večkrat kritiziral zaradi neučinkovitosti. Ta kritika se po poročanju nemške tiskovne agencije dpa odraža tudi v preambuli. V njej namreč piše, da trajen mir zahteva "pragmatično presojo, zdravorazumske rešitve in pogum za odmik od pristopov in institucij, ki so bile prepogosto neuspešni". Cilj je "bolj agilen in učinkovit mednarodni organ za gradnjo miru".

Neodločen izid? Odloči glas predsednika (Trumpa)

Odbor se bo sestajal najmanj enkrat na leto in bo odločitve sprejemal z večino glasov, v primeru neodločenega izida odloči glas predsednika. Vsaj enkrat na četrt leta se bo sestajal s svojim izvršnim odborom, ki mu bo lahko dajal navodila, ta pa mu bo poročal o delu.

Člane izvršnega odbora z dveletnim mandatom, ki se lahko podaljša, prav tako izbira Trump. Glede nalog odbora pa piše samo to, da bo izvajal pooblastila v skladu s poslanstvom Odbora za mir in da mu bo poročal o svojem delu.

V petek so iz Bele hiše sporočili, da so ob Trumpu v Odboru za mir ameriški državni sekretar Marco Rubio, nekdanji britanski premier Tony Blair, ameriški posebni odposlanec Steve Witkoff, Trumpov zet Jared Kushner, predsednik Svetovne banke Ajay Banga, milijarder in lastnik investicijskega sklada Apollo Global Management Marc Rowan ter Trumpov svetovalec Robert Gabriel.

Kdo vse je vabljen?

Po doslej znanih podatkih je Trump vabila v odbor poslal ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu, turškemu predsedniku Recepu Tayyipu Erdoganu, egiptovskemu predsedniku Abdelu Fatahu al Sisiju, argentinskemu predsedniku Javierju Mileiju, albanskemu premierju Ediju Rami ter brazilskemu predsedniku Luizu Inaciu Luli da Silvi.

Vabilo so prejeli tudi ciprski predsednik Nikos Kristodulides, jordanski kralj Abdulah II., italijanska premierka Giorgia Meloni, romunski predsednik Nicusor Dan, predsednik Paragvaja Santiago Pena, indijski premier Narendra Modi ter pakistanski premier Šehbaz Šarif, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vabilo je prejel tudi kanadski premier Mark Carney, ki ga namerava po poročanju kanadskih medijev sprejeti. Sprejel pa ga je že Trumpov zaveznik v EU, madžarski premier Viktor Orban. Na Facebooku je v nedeljo zapisal, da "kjer je Trump, je mir". "Madžarska prizadevanja za mir so priznana! Predsednik Trump me je povabil v Odbor za mir kot ustanovnega člana. Seveda smo sprejeli to čast," je zapisal po poročanju madžarske tiskovne agencije MTI.

Da je od Trumpa vabilo v odbor prejel tudi Putin, pa je danes sporočil tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Dodal je, da vabilo preučujejo in da želijo z Washingtonom razjasniti podrobnosti.

V petek so iz Bele hiše tudi sporočili, da bo bolgarski diplomat in nekdanji odposlanec ZN za Bližnji vzhod Nikolaj Mladenov visoki predstavnik za Gazo in da bo vodil izvršni odbor, ki bo neposredno vključen v nadzor nad povojno upravo Gaze.

Mladenov bo na terenu vez med Odborom za mir in palestinskim upravnim odborom (NCAG), ki bo nadziral obnovo javnih storitev in civilnih institucij ter stabilizacijo vsakdanjega življenja v Gazi. 15-članski tehnokratski organ se je minuli teden že sestal. Vodi ga nekdanji namestnik palestinskega ministra za načrtovanje Ali Šat.

trump putin

KOMENTARJI24

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
JAZsemTI
19. 01. 2026 13.26
Trump bi rad na vsak način dobil Putina v svoj objem. Zato v tej farsi ni Kitajske. Je pa Albanija😏
Odgovori
0 0
patogen
19. 01. 2026 13.26
Trump je realist. Kaj jim bo Tanjina UN. Nič.
Odgovori
0 0
stoinena
19. 01. 2026 13.25
tako ja , dubte se, jejte, pijte, razdelte si nagrade in pejte na golf...na kar vam paše s kešem ki ga imate lahko tudi z državnim, sam ne vojne delat, ker folk ma druge plane.
Odgovori
+1
1 0
levnuh, ne svecko
19. 01. 2026 13.24
Vse in vsak, ki resnično in iskreno hoče delati za mir v svetu ne glede na versko, politično in spolno usmeritev, je dobrodošlo, dobrodošel. Pogovarjati se je potrebno, pogovarjati tudi s sovražniki, ne pa izključevati in sestavljat neke koalicije ( ne ) voljnih, denar pa usmerjati v blaginjo ljudi, ne pa za orožje.
Odgovori
+2
2 0
SpamEx
19. 01. 2026 13.24
Tist k nima denarja za tega bolnika sploh ne obstaja
Odgovori
0 0
Vera in Bog
19. 01. 2026 13.23
Ta model bo uniču komije 🤣🤣🤣
Odgovori
+1
1 0
SpamEx
19. 01. 2026 13.23
Bolje bi bilo če bi se poslovil za vedno že jutri
Odgovori
0 0
Kritikizstajerske
19. 01. 2026 13.22
Hahaha totega pa tak pere...je hujši od Bidna pa se je njemu norca delal...največji klovn v zgodovini zda
Odgovori
+2
2 0
golobnadob
19. 01. 2026 13.22
Zakaj ni našega premierja Gabra zraven?
Odgovori
+1
1 0
M_teoretik
19. 01. 2026 13.25
Pa ne, da sem volitve prespal!?
Odgovori
0 0
PSIHOTERAPEVT
19. 01. 2026 13.21
Norcevanje na najvisji ravni ;)
Odgovori
+1
1 0
M_teoretik
19. 01. 2026 13.22
Pravzaprav na Najnižji!?
Odgovori
+2
2 0
M_teoretik
19. 01. 2026 13.20
Zgleda, da Tramp ustanavlja svojo OZN!?
Odgovori
+1
1 0
Animal_Pump
19. 01. 2026 13.20
Tole se bere kot vabilo na stand-up komedijo. Odbor za mir... Putler&Trumpl Show
Odgovori
+3
3 0
Glavcana2
19. 01. 2026 13.19
Farsa na kvadrat
Odgovori
+3
3 0
Pajo_36
19. 01. 2026 13.19
tako kot v Sarajevu, politiki rišejo zemljevide, denar se pa obrača v njihovo korist. Srečo imajo, da je 70% folka kompletno dementnih. Jaz bi predlagal razdelitev 1947, kjer Izrael izgubi Jerusalem district, Ašdod, Aškelon, Jeruzalem, kot sveto mesto treh religij je samostojna država, corpus separatum. Glavno mesto in Izraela in Palestine je Jeruzalem, vsa diplomacija in kneset ter parlament bi bili tam. Absolutna prepoved desnih ekstremistov povsod....Zdej pogajanja kar se tiče beguncev iz NAkbe in premoženja... NAj Rotschild plača vse to, če hoče mir.
Odgovori
0 0
Emil Gyöfi
19. 01. 2026 13.19
Imperialistični odbor. 😠
Odgovori
+2
2 0
Rothschild1
19. 01. 2026 13.18
😂😂😂😂 nirci. Pa sem mislil da je nir samo Golob 🥶🥶
Odgovori
+2
2 0
Rothschild1
19. 01. 2026 13.18
nor
Odgovori
0 0
Kritikizstajerske
19. 01. 2026 13.23
a to si slišal na nori tv, potem povej da ga tvoj voditelj obožuje...to pa nekaj ne gre skupaj ne? opranci malo oci odpret
Odgovori
+1
1 0
Old_geezer
19. 01. 2026 13.17
Resnično odvratno. Druge besede za to ni.
Odgovori
+4
4 0
JApajaDAja
19. 01. 2026 13.16
ruski viri...tramp je šef v norišnici...no, tudi on je nor ampak je vseeno šef....:-)
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
