Incident v ovalni pisarni: med govorom se je zgrudil moški

Donald Trump in farmacevtski proizvajalci so na tiskovni konferenci govorili o dogovoru s podjetjema Eli Lilly in Novo Nordisk v zvezi z razširitvijo kritja in znižanjem cen njunih priljubljenih zdravil za debelost Zepbound in Wegovy, kot je poročal Fox News .

Včeraj so prekinili tiskovno konferenco v ovalni pisarni, saj se je domnevno Gordon Findlay , globalni direktor blagovne znamke Novo Nordisk, med govorom izvršnega direktorja podjetja Eli Lilly Davida Ricksa nenadoma zgrudil.

Ricks se je med svojim govorom ob padcu moškega ozrl na desno in vprašal: "Ste v redu? Gordon, ste v redu?"

V Trumpovi pisarni naj bi padel Findlay iz Novo Nordiska

Približno pol ure pozneje je Trump povedal, da se je Findlayjevo zdravstveno stanje izboljšalo: "Eden od predstavnikov podjetij, enega od teh podjetij, se je malo onesvestil," je povedal novinarjem. "Videli smo, da je padel in da je v redu. Pravkar so ga poslali ven in tukaj so zdravniki. Ampak je v redu."

Po družbenih medijih pa si je posebno pozornost zaslužila fotografija Trumpa, ki ob padcu moškega v nezavest povsem mirno stoji ob svoji mizi. Številni uporabniki omrežja X ugibajo, o čem bi Trump lahko v danem trenutku razmišljal.

Moškega so po padcu identificirali kot Gordona Findlaya, a je farmacevtsko podjetje kasneje delilo izjavo z več mediji, v kateri je dejalo, da Findlay ni bil prisoten na dogodku.

"Prosimo, upoštevajte, da sta bila izvršni direktor Mike Doustdar in izvršni podpredsednik za ameriške operacije Dave Moore edina predstavnika Novo Nordiska v Ovalni pisarni," so sporočili iz podjetja.

Po poročanju Independenta je tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt je dejala, da se je onesvestil "predstavnik enega od podjetij".

V skladu z dogovorom bodo proizvajalci zdravil razširili dostop do svojih priljubljenih zdravil za debelost, kot so Ozempic, Wegovy in Zepbound, tako da jih bodo ponudili neposredno potrošnikom na vladni spletni strani TrumpRx, ki naj bi bila predstavljena prihodnje leto.

Minister za zdravje in socialne zadeve Robert F. Kennedy mlajši je pohvalil dogovor, ker daje tistim, ki si zdravil ne morejo privoščiti, možnost, da jih uporabljajo: "Debelost je prevladujoča bolezen revščine, ta zdravila pa so bila na voljo le ljudem, ki so bogati," je dejal Kennedy.