V Trumpovi stolpnici aretirali skoraj sto protestnikov

Agenti ministrstva za domovinsko varnost ZDA so pred dnevi aretirali Halila in ga preselili v zvezno državo Luisiano, kjer se z odvetniki bori proti izgonu iz države. Halil je poročen z Američanko in ima dovoljenje za delo in bivanje v ZDA - tako imenovano zeleno karto.

Aretacija je šokirala zagovornike pravic priseljencev in človekovih pravic na splošno, saj Halil ni kršil ameriških zakonov. Edino kar je storil je to, da je pomagal organizirati in voditi študentske proteste proti nasilju Izraela nad Palestinci. Bela hiša mu sicer uradno očita, da je širil propagando palestinskega islamističnega gibanja Hamas.