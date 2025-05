V Tržaškem zalivu opazili sinjega morskega psa

Mladiča sinjega modrega psa, dolgega približno meter in pol, je pred nekaj dnevi nekaj milj od Barkovelj na posnetek ovekovečil Adriano Condello.

Čeprav je sinji morski pes (Prionace glauca) v teh vodah precej razširjen – zgornji Jadran je namreč pomembno gnezditveno območje te vrste – je pogosto žrtev naključnega ribolova (t. i. prilov, ki v večini primerov privede do pogina živali zaradi težav pri izpustitvi po ulovu), v Sredozemlju pa ga IUCN obravnava kot kritično ogroženo vrsto, so pojasnili v Naravnem rezervatu Miramare.

Sinji morski pes je mogočna žival, prepoznamo ga po torpedasto oblikovanem telesu, ki mu omogoča, da se skozi morske globine premika s hitrostjo od 35 do 90 kilometrov na uro, kar ga uvršča med najhitrejše morske pse na svetu. Na njegovem telesu močno izstopajo dolge in koničaste plavuti, gobec in velike oči.

Ima zelo nazobčane zobe, z ostrimi robovi, kar mu pomaga pri lovljenju rib. V povprečju zraste od tri in pol do štiri metre, tehta pa tudi do 150 kilogramov. Zaradi prekomernega ulova velja za eno najbolj ogroženih vrst morskih psov na svetu.