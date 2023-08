V Tržiču naj bi prepovedali kopanje v burkinijih

"Delamo na pripravi ustreznega ukrepa, ki prepoveduje kopanje v morju vsem, oblečenim v burkini, ali če so kako drugače pokriti. Resni smo, do oktobra bo pripravljen ukrep," je v ponedeljek po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa dejala županja.

Kot je dejala, je proti "vračanju v srednji vek". Nedavno je že napisala javno pismo muslimanski skupnosti, v katerem jo poziva, naj se njeni pripadniki ne kopajo v oblačilih. V pismu je po takratnem poročanju tržaškega Primorskega dnevnika spomnila na velike investicije v preureditev njihovega kopališča, zato "postaja nesprejemljivo obnašanje muslimanskih tujcev, ki običajno gredo v vodo s svojimi oblačili: gre za prakso, ki bega številne kopalce in tiste, ki množično zahajajo na plaži Marina Julia in Marina Nova, ter ustvarja neznosne posledice z vidika zaščite spodobnosti teh krajev, ki so cenjeni zaradi negovanja, pozornosti in čistoče, ki jih zaznamujejo".

Kot je poudarila, težava ni le v tem, kar se dogaja na plaži, ampak tudi v tem, da je v mestu vse več "žensk, ki nosijo burke, ki popolnoma zakrivajo obraz, kar preprečuje vsakršno identifikacijo in spominja na integralistično vizijo, ki je tudi del nespoštovanja pravil in norm države".

Nedavno so skupini muslimanskih žensk prepovedali kopanje v oblačilih v Trstu

Na plaži v bližnjem Trstu so skupini muslimanskih žensk v nedeljo preprečili kopanje v oblačilih. Ženske so po poročanju Anse vstopile v ženski del plaže Lido Pedicin, ki je edina v Evropi razdeljena z zidom na ženski in moški del, a so italijanske ženske na tej plaži protestirale. Muslimanke naj bi zahtevale pojasnilo upravitelja plaže, a naj bi jim povedal, da to ni urejeno s predpisi.

Kot so dejale ženske, so protestirale predvsem zaradi problema čistoče. "S temi oblačili so šle povsod, to pa ni higienično," so takrat pojasnile. "Tisti, ki pridejo sem, spoštujejo naše običaje. Ali lahko ženska iz Trsta odide v Savdsko Arabijo v bikiniju? Ne, ne more. Ko prideš v državo, se moraš prilagoditi ne le zakonom, temveč tudi običajem in tradiciji kraja in to je najmanj, kar lahko pričakujemo od tistih, ki pridejo k nam," je dejal tržaški župan Roberto Dipiazza.

Nekateri so sicer branili odločitev žensk s tem, da imajo ustavno pravico, da se kopajo, kakor želijo ter opozarjali na svobodo veroizpovedi.