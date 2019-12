V Turčiji aretirali 147 domnevnih pripadnikov Islamske države

Turške oblasti so v več racijah po državi aretirale 147 domnevnih pripadnikov skrajne skupine Islamska država. Med prijetimi je več deset Iračanov in Sircev. Racije so v preteklih dneh potekale v devetih pokrajinah, med drugim v Ankari, Bursi in Batmanu.

Turške oblasti so v zadnjih mesecih okrepile pregon skrajnežev Islamske države in njihovo vračanje v države izvora. Potem ko so v Istanbulu minuli teden aretirali 20 domnevnih pripadnikov skrajne skupine, so jih danes tam prijeli še 24, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Po porazu in razpadu Islamske države se številne države soočajo z dejstvom - kam s tisočimi borci. FOTO: AP Na Turčijo so v prvih letih sirskega konflikta letele kritike, da neovirano spušča tuje džihadiste preko svojih meja. Precej strožje je začela ukrepati šele po seriji napadov leta 2015 in 2016, za katere je odgovornost prevzela Islamska država. Najhujši se je zgodil med praznovanjem vstopa v leto 2017 v istanbulskem nočnem klubu, v katerem je bilo ubitih 39 ljudi.