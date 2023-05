V Turčiji drugi krog volitev: nadaljevanje 20-letne vladavine Erdogana?

Ankete turških agencij za javnomnenjske raziskave so Erdoganu namreč ta teden napovedovale od 52 do 54 odstotkov glasov. V prvem krogu je trenutni predsednik dobil približno 49,5 odstotka, njegov glavni tekmec pa nekaj manj kot 45 odstotkov glasov.

Kilicdaroglu kljub razočaranju v prvem krogu ni obupal in je z zaostreno retoriko pred drugim krogom skušal pridobiti podporo nacionalistov. To mu je delno tudi uspelo, saj ga je podprl del strank skrajno nacionalističnega zavezništva ATA, ki je po prvem krogu razpadlo.

Predsedniški kandidat zavezništva ATA Sinan Ogan, ki se je v prvem krogu uvrstil na tretje mesto in dobil okoli pet odstotkov glasov, je sicer podprl Erdogana. Ta ni spremenil zmagovalne formule in računa na to, da mu bodo turški volivci zaupali še tretji zaporedni predsedniški mandat.

Ključni temi pred volitvami sta bili predvsem huda gospodarska kriza in inflacija, s katero se spopada Turčija. Poleg tega so bili v ospredju vprašanje, kaj storiti z več milijoni sirskih beguncev v državi, in posledice hudih potresov, ki so februarja prizadeli jugovzhod države.

Volilno pravico ima več kot 64 milijonov Turkov, vključno s 3,4 milijona volivci v tujini, ki so lahko glasovali med 20. in 24. majem.

Volišča v Turčiji, ki jih je nekaj manj kot 192.000, se bodo odprla ob 7. in zaprla ob 16. uri po srednjeevropskem času. Rezultati bodo verjetno znani prej kot v prvem krogu, ko so poleg predsedniških hkrati potekale še parlamentarne volitve.