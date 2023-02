V Turčiji izpod ruševin rešili mucka, svojega reševalca ni želel zapustiti

Potresa, ki sta pred skoraj dvema tednoma stresla turčka in sirska tla, sta terjala že več kot 46 tisoč življenj. A ne le ljudje, uničujoča potresa sta prizadela tudi tamkajšnje živali, številne med njimi so bile pokopane pod ruševinami. Med fotografijami in videoposnetki, ki parajo srce, pa so se na spletu pojavile tudi takšni, ki širijo upanje.

Posnetek je osvojil srca ljudi na spletu, uporabniki pa so reševalcu namenili tudi številne pohvale . "Kako čudovit človek ter ljubeča in hvaležna mucka," je zapisal eden od njih. "Všeč mi je, kako se mačke kar odločijo, da bo nekdo zdaj skrbel zanje, in ta oseba nima druge izbire, kot da to sprejme," pa je zapisal nekdo drug.

Po spletu se je najprej razširil posnetek mucka, ki sedi na ramenu moškega, ki ga je rešil. Štirinožni kosmatinec na posnetku izraža naklonjenost do svojega rešitelja in ovohava njegov obraz. "V Turčiji so izpod ruševin rešili mucka. Zdaj noče zapustiti svojega reševalca," se glasi zapis ob posnetku, ki je od četrtka zbral že 11 milijonov ogledov.

Med njimi so tudi posnetki in fotografije mačkona, ki ga je pred smrtjo rešil eden od tamkajšnjih reševalcev. S tem sočutnim dejanjem pa si je zagotovil tudi kosmatinčevo neomajno ljubezen.

"Kmalu po našem prihodu so lokalni reševalci, pravzaprav heroji, vstopili v trgovino za male živali v kleti nekdanje stolpnice in čudežno izvlekli 40 valovitih papig," so povedali v organizaciji. "Njihovo svetlo perje je bilo tako dobrodošel prizor med sivimi ruševinami." Organizacija PETA je ptice odpeljala k veterinarju za nujno zdravniško pomoč, preden so jih odpeljali v zavetišče blizu Ankare, poroča Euronews.

Neprofitna organizacija za pravice živali PETA v južni Turčiji je na pomoč priskočila tudi poškodovanim in razseljenim živalim. Skrbi za tiste z zlomljenimi kostmi in bolečimi poškodbami. A ne le štirinožcem, temveč tudi ostalim živalim. Med njimi so tudi živobarvni papagaji.

Zagotavljanje živali s hrano, vodo in toplimi odejami je najpomembnejša prednostna naloga, pravi podpredsednica PETE Mimi Bekhechi, saj so bile mnoge dneve ujete v ruševinah pri zelo nizkih temperaturah. "Katastrofa je ustvarila veliko kaosa. Podatki o živalih, ki bi lahko bile ujete v zgradbah, so bili zato včasih nezanesljivi," pojasnjuje.

Šteje vsaka ura in spretnost reševalnih ekip se je obrestovala. "Čeprav je to neverjetno, še vedno vidimo ljudi in druge živali, ki jih žive potegnejo iz ruševin, po več dneh in pri temperaturah pri ledišču, brez hrane ali vode," pravi Mimi.

Dobrodelne organizacije in nevladne organizacije so pripravile nujne pozive za pomoč žrtvam potresov v Turčiji in Siriji. Odbor za nujne primere, Rdeči križ, Save the Children in Islamic Relief so le nekatere od njih. Tudi živali obupno potrebujejo hrano, zaloge, zatočišče in medicinsko pomoč.

Globalni sklad organizacije PETA podpira reševalna dela živali na terenu in pomaga partnerskim organizacijam v Turčiji in Siriji, ki razdeljujejo hrano za pse in mačke, reševalne zaboje, povodce in druge nujno potrebne zaloge na nekaterih najbolj prizadetih območjih. "Medtem ko podobe razdrobljenih mest Turčije in Sirije bledijo z naših televizijskih zaslonov in družbenih omrežij, kar bo neizogibno, želim ljudi spodbuditi, naj še naprej storijo vse, kar lahko, da bi pomagali žrtvam - vseh vrst -, ker res potrebujejo vso podporo, ki jo lahko dobijo," spodbuja Mimi.