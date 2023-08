V Turčiji namerili rekordnih 49,5 stopinje Celzija

Meteorologi so danes opozorili, da se bo vročinski val v Turčiji nadaljeval tudi v prihodnjih dneh. Pri tem pričakujejo, da bodo temperature v povprečju za 11 stopinj višje kot običajno.

Visoke temperature so posledica podnebnih sprememb, je pojasnil meteorolog Baris Önol s Tehnične univerze v Istanbulu in opozoril, da vročinski valovi postajajo vse bolj pogosti.

"V prihodnjih 30 do 40 letih bo Turčija veliko bolj izpostavljena tej vročini," je še dodal. To pa bi lahko vplivalo tudi na turizem. Po njegovih ocenah naj bi se od leta 2040 glavna turistična sezona v Turčiji prestavila na september in oktober.

Tudi turški okoljski minister Mehmet Özhaseki je opozoril na posledice podnebnih sprememb in spomnil, da si je Turčija zadala cilj, da do leta 2053 postane podnebno nevtralna. Država je sicer trenutno še vedno odvisna od fosilnih goriv. Po uradnih podatkih je bilo lani 34,6 odstotka električne energije proizvedene iz premoga in 22,2 odstotka iz zemeljskega plina.