V Turčiji nove aretacije zaradi spodletelega državnega udara leta 2016

Turške oblasti so odredile aretacije več sto ljudi, ki jih sumijo povezav s spodletelim državnim udarom leta 2016, poročajo turški mediji. Med drugim so izdali 157 zapornih nalogov za aretacije znotraj turške mornarice in zračnih sil v 43 mestih.

V Turčiji se tri leta in pol po neuspelem poskusu državnega udara spet obetajo množične aretacije. FOTO: AP Tožilstvo v Ankari je izdalo zaporne naloge za 467 ljudi v 67 turških mestih, tožilstvo v Izmirju na zahodu države pa 157 zapornih nalogov za aretacije znotraj turške mornarice in zračnih sil v 43 mestih. Poleg tega so po preiskavi v pravosodju izdali zaporne naloge za 71 osumljencev v 15 mestih. V zadnjih treh letih so v Turčiji aretirali več deset tisoč ljudi, ki naj bi bili povezani z gibanjem v ZDA živečega klerika Fethullaha Gülena. Temu turške oblasti pripisujejo odgovornost za spodleteli državni udar, kar Gülen sam vztrajno zanika. Gülenovo gibanje, ki ima po svetu razvejano mrežo šol, ima podpornike v vseh slojih turške družbe, tudi v vojski, pravosodju in na vladni ravni.