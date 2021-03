V Turčiji novi protesti zaradi izstopa iz istanbulske konvencije

Turčija je 20. marca izstopila iz istanbulske konvencije, katere namen je predvsem zaščititi ženske pred nasiljem. OdločitevRecepa Tayyipa Erdoganaje sprožila proteste v Turčiji ter številne pozive Zahoda in mednarodnih organizacij, naj Ankara to odločitev prekliče.

Protesti so že drugi konec tedna potekali tudi v Istanbulu in Ankari, kjer je skupina žensk protestirala v središču mesta, obkrožena z policijo. Protestnice so skandirale "ne bojimo se, ne bomo molčale, ne bomo ubogale".

Nasilje nad ženskami je razširjen problem v Turčiji. Izstop iz Istanbulske konvencije je katastrofa za milijone žensk in otrok, ki živijo v tej državi, je opozorila direktorica turške Amnesty International Ece Unver in vlado pozvala, naj odločitev prekliče.